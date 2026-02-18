«Исчезновение электричества»: Стало известно, чем опасен конфликт Зеленского с Орбаном и Фицо

18 февраля 2026, 19:11

Аналитик Митрахович: конфликт с Фицо и Орбаном опасен для Зеленского

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Украину ожидает исчезновение электричества в случае, если Словакия решит прекратить поставки электроэнергии. Об этом рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.





Ранее стало известно, что глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому прекратить поставки электроэнергии на Украину в условиях остановки нефтепровода «Дружба».



По данным argumenti.ru, Фицо считает, что киевский режим намеренно затягивает возобновление работы нефтепровода, чтобы оказать давление на Венгрию из-за ее позиции по вступлению Украины в ЕС.



По словам Митраховича, Украина зависит от Венгрии, Словакии, Румынии и Польши в сфере поставок электроэнергии, а также нефтепродуктов.





«Если у Словакии и Венгрии будет развиваться конфликт с Украиной, то есть вероятность, что власти этих стран ограничат поставки электроэнергии и/или нефтепродуктов. Это то, что в итоге Украина может получить, если будет идти по пути эскалации конфликта», — объяснил Митрахович в разговоре с RT.