Трамп поддержал Орбана на предстоящих парламентских выборах

14 февраля 2026, 04:29

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.





Трамп назвал Орбана «настоящим другом, борцом и победителем». Он отметил, что полностью поддерживает его переизбрание на пост главы правительства. По словам американского лидера, венгерский премьер способен добиваться результатов и последовательно отстаивает интересы своей страны.





«Он никогда не подведет великий народ Венгрии», — подчеркнул Трамп в публикации.