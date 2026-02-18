Переговоры по Украине могли «застопориться» из-за новых разногласий
Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве могут идти не так, как это планировалось заранее. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на свои источники.
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной проходит 17-18 февраля. Как сообщил источник РИА Новости, первый день встреч длился шесть часов и был очень напряженным, после чего стороны согласились продолжить контакты в среду.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"», — пишет корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.По его словам, это связано с позицией, представленной главным российским переговорщиком Владимиром Мединским. Журналист не уточнил детали и не сообщил о реакции американской и украинской сторон.