«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в информационном поле тем, что он находится в отпуске с 13 января.
«Мы на самом деле привыкли к подобным вбросам. Глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле. Эти аспекты его работы из открытой официальной части публикуются на интернет-платформах и транслируется в эфире радио и телевидения», — заявил Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Однако, по его словам, провокаторы пытаются ввести в заблуждение публику.
Он также отметил, что только после новогодних праздников Кадыров опубликовал более 40 заявлений в Telegram-канале и посетил несколько мероприятий.
При этом он отметил, что с 13 января глава Чечни находится в официальном отпуске, а некоторые ресурсы намеренно создают негативный информационный фон о пропаже Кадырова на протяжении последних двух недель.
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