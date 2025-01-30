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«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни

Чеченский министр Дудаев опроверг информацию о пропаже Кадырова
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в информационном поле тем, что он находится в отпуске с 13 января.
«Мы на самом деле привыкли к подобным вбросам. Глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле. Эти аспекты его работы из открытой официальной части публикуются на интернет-платформах и транслируется в эфире радио и телевидения», — заявил Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Однако, по его словам, провокаторы пытаются ввести в заблуждение публику.



Он также отметил, что только после новогодних праздников Кадыров опубликовал более 40 заявлений в Telegram-канале и посетил несколько мероприятий.

При этом он отметил, что с 13 января глава Чечни находится в официальном отпуске, а некоторые ресурсы намеренно создают негативный информационный фон о пропаже Кадырова на протяжении последних двух недель.

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На Западе забили тревогу из-за плана НАТО
Профессор Дизен: НАТО хочет перебросить военных США к северным границам России
30 января 2025, 08:13

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски войск США к границам РФ. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, которая опубликована в социальной сети X.
Профессор пояснил, что ключевой задачей альянса на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск НАТО в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. По словам Дизена, обе акватории хотят превратить во «внутренние озера» военного блока.

Он подчеркнул, что подобными действиями Скандинавия буквально сдает свою независимость Америке.

«Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — заключил профессор.

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В США ожидают депортации более 1000 человек с гражданством СССР и Югославии
30 января 2025, 07:12

Фото: iStock/rarrarorro

На 24 ноября 2024 года в США было зарегистрировано 1 445 549 приказов о депортации иностранцев, не находящихся под арестом иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом пишет РИА Новости.
Среди ожидающих депортации оказались 337 граждан СССР, 845 человек с паспортами Югославии и 254 гражданина Чехословакии.

Данные были предоставлены ICE в ответ на запрос телеканала Fox News. Президент Дональд Трамп в своей первой речи пообещал принять меры против нелегальной миграции, а также объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны.

Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
Канцлер ФРГ Шольц: США освободили Германию и помогли ей стать демократией
30 января 2025, 00:06

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей восстановить демократию. Его слова приводит газета Esslinger Zeitung.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — объявил Шольц.
Политик выразил благодарность США за их роль в этом процессе, объясняя, что «именно поэтому» он критикует действия Илона Маска. Его поддержка правых политиков Германии возмущает канцлера ФРГ. Ранее он уже называл такое поведение американского предпринимателя отвратительным фактом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предлагала канцлеру начать с самоосуждения и прекратить поддерживать киевский режим.

Высказывания немецкого лидера про демократию и свободу звучат неубедительно на фоне текущей политической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине. Также известно, что США приостановили военную и экономическую поддержку Киева после указа Трампа.

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В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Белый дом: заморозка финансирования останется после отмены меморандума ОМВ
29 января 2025, 23:24

Фото: iStock/Vacclav

В Белом доме объявили, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.
Решение по меморандуму было принято для устранения путаницы, возникшей после ряда судебных разбирательств.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа на брифинге.
Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную заморозку финансирования программ, подпадающих под действие указов президента Дональда Трампа. Среди них — помощь Украине и другим странам. Меморандум также касался пересмотра внешней помощи, отказа от части экологических инициатив и прекращения поддержки программ по гендерной идеологии.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа отменила меморандум. Некоторые источники интерпретировали новость как полную отмену заморозки финансирования. Это не так. Запрет на финансирование программ, противоречащих политике президента США, будет строго исполняться.

Также сообщалось, что Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина

В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
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#финансирование
#запрет
#ограничения
#социальные
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В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
29 января 2025, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, полностью зависит от действий РФ. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, его слова передало агентство РИА Новости.
«Пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — обратил внимание Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что пока не появится такая уверенность, открыть российско-финскую границу будет тяжело. Стубб добавил, что «мяч в руках россиян».

Напомним, что Финляндия стала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле 2024 года пограничные переходы собирались открыть, но этого так и не произошло.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина
29 января 2025, 16:58

Фото: iStock/AlexLMX

Бывшему президенту США Джо Байдену может грозить электрический студ после слов журналиста Такера Карлсона о покушении на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Председатель нижней палаты парламента указал на то, что планы администрации Байдена о совершении покушения на Путина являются преступлением. И, чтобы доказать демократичность США, он призвал отправить экс-президента вместе с бывшим госсекретарём Энтони Блинкеном на электрический стул.

Володин также добавил, что в случае, если нынешние власти не станут расследовать это дело, то им следует замолчать и не учить других.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о планах администрации экс-главы США организовать покушение на Путина. Также выяснилось, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен продвигал идеи настоящей войны . При этом Карлсон не привёл деталей и аргументов.

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США приостановили военную и экономическую поддержку Украины после указа Трампа
29 января 2025, 12:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Приостановка США помощи другим государствам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.
21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления какой-либо помощи другим странам. В это время будет проведена оценка соответствия программ поддержки внешней политике США.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что приостановка Вашингтоном помощи, скорее всего, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского оружия. Впрочем, как указало издание, это Штаты были не единственным источником получения вооружения для этих государств.

В среду стало известно, что указ Трампа, по всей видимости, коснулся не только военного финансирования, но и экономической помощи Украине. Однако неназванный украинский чиновник отметил, что бюджетная помощь продолжает поступать.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение
29 января 2025, 11:10

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын выразил крайнее недовольство поведением ряда уездных партийных чиновников. Он упрекнул их в «аморальном» поведении, в частности, заключавшемся в распитии алкоголя.
О неприятном инциденте рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заседание секретариата в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии республики прошло 27 января. Председательствовал на нём лично глава партии государства.

В числе прочих вопросов на повестке дня стояло рассмотрение случаев «грубого нарушения партийной дисциплины». Отмечалось, что поводом стали случаи злоупотребления своими полномочиям со стороны тех, кто считает себя «на особом положении».

В частности, партия обсудила ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Проведённый там пленум был не только плохо организован и проведён формально. После его окончания участники заседания (около 40 человек) отправились в местное кафе, где их «угощали выпивкой».

В своей речи Ким Чен Ын усмотрел в случившемся признаки «морального разложения».

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — сказал лидер Северной Кореи.

Он также заверил, что государство Трудовая партия Кореи будут всеми силами бороться с малейшими признаками «внутрипартийного разложения»

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NYT: Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам
29 января 2025, 10:55

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио.
«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью"», — говорится в статье.

Отмечается, что такие программы надо продолжить или возобновить, если они были приостановлены. Речь идет о помощи, которая включает в себя предоставление жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, а также оказание содействия в достижении базового уровня жизни.

При этом в список не вошла помощь в проведении абортов, операции для трансгендеров и любая другая, не являющаяся жизненно необходимой.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.

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