Кадыров изменил пост в соцсетях о зачистке Белгородской области от ВСУ

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров внёс изменения в запись в своём Telegram-канале о боях спецназа «Ахмат» и Воздушно-космических сил (ВКС) России с украинскими войсками в Белгородской области.
Изначально в посте был указан конкретный населённый пункт, около которого велись боевые действия.
Однако через некоторое время Кадыров отредактировал публикацию, убрав указание населённого пункта. В итоге, остались только сведения о ведении боёв с ВСУ на Белгородском направлении.
Ранее газета The New York Times писала, что в украинской армии признали провал попыток осуществления новых контратак в Курской области.
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Однако через некоторое время Кадыров отредактировал публикацию, убрав указание населённого пункта. В итоге, остались только сведения о ведении боёв с ВСУ на Белгородском направлении.
Ранее газета The New York Times писала, что в украинской армии признали провал попыток осуществления новых контратак в Курской области.
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Анастасия Чинкова