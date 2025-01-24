Покушение и госпитализация: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в больницу. Что с ним произошло на самом деле

Апти Алаудинов (Фото: соцсети)
Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 23 января сообщил, что провел девять дней в госпитале из-за болезни. Он отметил, что, несмотря на лечение, оставался в курсе новостей. Что произошло с генерал-майором и как оценивается его состояние сейчас расскажет «Радио 1».
Генерал Алаудинов был госпитализирован: подробности
Командир чеченского спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в медицинское учреждение. Об этом он рассказал после выписки.
«Извиняюсь за свое девятидневное отсутствие, только что вышел из госпиталя», — сообщил он.
Точный диагноз, по которому Алаудинов находился в больнице, не раскрыт. В своем телеграм-канале генерал подчеркнул, что в период отсутствия продолжал следить за ключевыми событиями и новостями о специальной операции на Украине.
Предыдущая госпитализация и покушение
Апти Алаудинов (Фото: соцсети)
В 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения на его жизнь. В тот раз причиной его пребывания в больнице стало отравление. Как сообщил Рамзан Кадыров, генерал был отравлен через письмо, пропитанное токсичным веществом.
После инцидента Алаудинов проходил лечение в одной из московских клиник. Он уверил Кадырова, что эта попытка отравления не повлияет на его решимость вернуться на фронт.
«У нас еще много незавершенных дел, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать: не дождутся», — заверял он.
После покушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ, касающимся покушения на убийство двух и более лиц, совершенного в связи с их служебной деятельностью общеопасным способом. Также под воздействием яда оказался его адъютант, лейтенант Джамбулат Мизаев, который также был госпитализирован для лечения.
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Апти Алаудинов: биография, карьера
Апти Алаудинов родился в 1973 году в поселке Горный, расположенном на Ставрополье. Его отец служил офицером в советской армии. После окончания средней школы и частичного изучения юриспруденции в местном учебном заведении, Апти завершил обучение на юридическом факультете Чеченского государственного университета в 2000 году. На его выбор карьеры значительное влияние оказали трагические события, связанные с потерей близких в вооруженных конфликтах с боевиками. Его отец, старший брат и дядя погибли, защищая родину от террористической угрозы.
Вдохновленный примером своих родственников, Апти решительно выбрал путь служения в правоохранительных органах. Его намерение стать милиционером и бороться с преступностью было твердым и непреклонным — он стремился отомстить за утрату своих близких.
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Апти начал свою карьеру в правоохранительных органах в 2001 году, получив должность в прокуратуре, после чего перешел на службу в милицию в Чеченской Республике. В звании лейтенанта он активно боролся с организованной преступностью. Его трудолюбие, смелость, проницательность и высокая исполнительность способствовали тому, что к 2011 году он достиг поста заместителя министра внутренних дел Чечни, где управлял всей региональной полицией. В 2012 году Апти был награжден званием генерал-майора полиции, став самым молодым генералом в системе МВД России.
Перед началом специальной военной операции Апти ушел на пенсию, но вскоре отправился на фронт как рядовой доброволец. Позже Рамзан Кадыров предложил ему возглавить добровольческий батальон «АХМАТ». Апти Алаудинов, удостоенный Золотой звезды Героя России, находится под западными санкциями с 2014 года.
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Анастасия Хохлова