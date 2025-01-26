В зону СВО для бойцов ВС РФ доставят пять бронированных пикапов Changan

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Пять бронированных пикапов Changan доставят в зону спецоперации для российских бойцов. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства ЧР — министр сельского хозяйства ЧР Висхан Мацуев», — гласит публикация Кадырова.Политик добавил, что у машин повышенная проходимость, и техника является добротной. Кадыров уверен, что она принесет пользу российской армии, значительно облегчив выполнение заданий.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ атаковали Гирьи в курском регионе.
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