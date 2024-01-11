Исчезновение США станет лучшим сценарием для Европы, заявил историк Тодд

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Лучшим сценарием для Европы послужит исчезновение США. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, чьи слова приводит РИА Новости.
Он объяснил это тем, что именно Вашингтон всегда выступает инициатором различных вооружённых столкновений, привносит хаос, а также не даёт европейцам сблизиться с Россией.
По его словам, при исчезновении США настанет мир, и это лучшее, что может случиться с Европой.
Также Тодд подчеркнул, что американские власти очень заинтересованы в разрыве отношений между Россией и европейскими государствами. При этом такая политика приведёт к тому, что США придётся отказаться от своих имперских амбиций.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден может устроиться Третью мировую войну и уничтожить США до начала президентских выборов в стране, которые запланированы на ноябрь 2024 года.
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По его словам, при исчезновении США настанет мир, и это лучшее, что может случиться с Европой.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден может устроиться Третью мировую войну и уничтожить США до начала президентских выборов в стране, которые запланированы на ноябрь 2024 года.
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Анастасия Чинкова