Западные спецслужбы активизировались перед выборами в РФ, сообщили в Госдуме

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Спецслужбы НАТО активизировались в связи с началом кампании по выборам президента РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Отмечается, что активизировалась деятельность как самих спецслужб НАТО, так и подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния».
В комиссии ГД отметили, что спецслужбы организуют незаконные акции. Обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей» и так называемых «журналистов в изгнании» проводятся, например, на территории прибалтийских стран и в Грузии. Причём финансируются такие акции в том числе и МИД Германии.
Комиссия намерена передать информацию о провокациях в ЦИК и Генпрокуратуру.
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В комиссии ГД отметили, что спецслужбы организуют незаконные акции. Обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей» и так называемых «журналистов в изгнании» проводятся, например, на территории прибалтийских стран и в Грузии. Причём финансируются такие акции в том числе и МИД Германии.
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Анастасия Чинкова