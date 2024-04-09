«Искупают ошибки кровью»: В ГД рассказали об участии осуждённых в СВО

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Осуждённые искупают свои ошибки кровью, сражаясь на полях СВО, заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.
«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — прокомментировал ситуацию депутат.
Он также напомнил, что заключённые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не попадают под действия законопроекта, который позволяет пройти службу на специальной военной операции, а затем получить помилование.
Чернышов также напомнил, что подобный законопроект крайне важен для России в условиях противостояния с западным миром.
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