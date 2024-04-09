РВ: ВС РФ практически освободили село Первомайское под Авдеевкой

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российская армия практически освободила село Первомайское в районе Авдеевки, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сперва «РВ» сообщил о полном освобождении Первомайского, однако, позже стало известно, что село освобождено не до конца.
Напомним, в конце февраля российская армия освободила Авдеевку, за которые шли долгие и тяжёлые бои. Сейчас ВС РФ уверенно подходят к границам Часов Яра, после которого откроется дорога на Славянск и Краматорск.
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«Сообщается, что 9-я бригада 1-го армейского корпуса смогла освободить практически весь населенный пункт. заявления о полном освобождении поселка преждевременны. Идёт зачистка последних домов на окраине», — уточнили военкоры.
Напомним, в конце февраля российская армия освободила Авдеевку, за которые шли долгие и тяжёлые бои. Сейчас ВС РФ уверенно подходят к границам Часов Яра, после которого откроется дорога на Славянск и Краматорск.
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Евгения Парфентьева