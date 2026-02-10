Лавров назвал значительными детали переговоров военных из РФ, США и Украины

10 февраля 2026, 13:16

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины обсуждаются вопросы устранения первопричин конфликта и признания территорий. По его словам, военные аспекты переговоров затрагивают широкий круг сложных и значимых деталей.