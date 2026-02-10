Лавров назвал значительными детали переговоров военных из РФ, США и Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины обсуждаются вопросы устранения первопричин конфликта и признания территорий. По его словам, военные аспекты переговоров затрагивают широкий круг сложных и значимых деталей.
В интервью телеканалу «НТВ» Лавров подчеркнул, что тема территорий напрямую связана с причинами конфликта. Он отметил, что эти земли перешли под контроль России из-за попыток создать угрозы безопасности и преследования населения, проживавшего там на протяжении многих поколений.
Министр пояснил, что обсуждение подобных вопросов ведется в рамках диалога между сторонами. При этом значительная часть проработки проходит на уровне военных, где рассматриваются конкретные параметры и механизмы, влияющие на ситуацию на земле.
Ранее в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23–24 января. Встречи проводились в закрытом формате, без участия представителей прессы, и официальные итоги переговоров публично не раскрывались.
