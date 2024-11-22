Испания готовит план гражданской обороны на случай военных рисков

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Правительство Испании готовит первый специальный национальный план гражданской обороны на случай рисков, связанных с военными действиями. Об этом пишет местная газета 20minutos.
Отмечается, что первый специальный план по защите населения на случай начала военных действий является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны. Это пятилетняя инициатива, которая была одобрена Советом нацбезопасности 15 октября. В ближайшее время она будет опубликована «Официальном государственном вестнике».
Издание пишет, что власти Испании в ходе подготовки плана опираются на пример других европейских государств, в частности, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже приступили к распространению среди своего населения рекомендаций по действиям в случае военного конфликта.
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Анастасия Чинкова