Испания готовит план гражданской обороны на случай военных рисков

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, после чего обвинила Москву в якобы подрыве мира в Европе. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.