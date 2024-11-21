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НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Спецслужбы Польши занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии. В качестве целей уже определены четыре региона, включая Кобринский район и Полесье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Иностранные военные могут захватить четыре участка в Белоруссии



Согласно информации белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы занимаются подготовкой иностранных военных для нападений на белорусскую территорию. По данным журналистов, оппозиционные силы и западные кураторы планируют захватить участки на юго-западе Белоруссии с помощью вооруженных группировок из Польши, Литвы и Украины.



«В активной фазе, по сигналу, бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус, участвующий в конфликте на стороне ВСУ) и другие формирования, включая «хоругви» из Польши и Литвы, пересекут границу одновременно. Четыре области для захвата уже определены, включая юго-западный участок на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в эфире телеканала.

Среди конкретных территорий, намеченных для захвата, упоминаются Кобринский район и направление Полесья. ОНТ также утверждает, что параллельно с внешним вторжением активизируются внутренние оппозиционные группы, что может свидетельствовать о скоординированных действиях по дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, на Беларусь готовятся нападения как местных националистов, так и иностранных наемников.

К нападению готовят оппозицию и экстремистов



По информации канала, в Польше активно формируются боевые отряды, однако эти действия проводятся скрытно, поскольку они противоречат международным нормам. Уточняется, что в подготовке участвует группировка, признанная экстремистской Минском. Отмечается, что тренировочные лагеря и базы расположены в таких городах, как Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков и Познань.

Фото: istockphoto/Stadtratte



Запад хочет действовать по тактике ВСУ в Курской области



Также телеканал сообщает, что белорусская оппозиция намерена использовать тактику, опробованную Вооруженными силами Украины в России, для захвата территорий согласно западному плану. Журналисты утверждают, что этот метод включает действия диверсионно-разведывательных групп.
«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала.

Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к усилению напряженности в регионе.

Реакция России


Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование, касающееся планов нападения на Беларусь, отметив, что у Москвы и Минска есть средства для ответа на подобные угрозы. По его словам, материалы белорусских журналистов указывают на попытки Запада открыть второй фронт в Беларуси.

Парламентарий подчеркнул, что главной целью Запада является осуществление государственного переворота и создание нового антироссийского плацдарма. Однако он выразил уверенность, что подобные планы потерпят неудачу. Слуцкий также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России утверждает, что в случае агрессии против Минска, как участника Союзного государства, Москва может применить ядерное оружие в ответ.

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#всу
#кндр
#лукашенко
#польша
#нападение
#политика
#статьи
#курская область
Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае
МИД КНР: глобальный стратегический баланс подорван ядерной политикой США
21 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/Gerasimov174

Политика США в сфере ядерного оружия значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Отмечается, что в последние несколько лет Вашингтон повысил роль ядерного оружия в политике нацбезопасности. Тем самым страна значительно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, усилила военное соперничество и конфронтацию, а также способствовала повышению ядерных рисков.

Ранее высокопоставленный представитель американского Стратегического командования контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Китай сейчас превосходит США по числу наземных межконтинентальных баллистических ракетных установок. Он подчеркнул, что Китай продолжает расширять свои ядерные и стратегические силы, что сильно противоречит его ядерной доктрине минимального сдерживания. По его словам, за последнее время Пекин дополнительно поставил в собственные арсеналы около тысячи баллистических ракет различной дальности, включая начинённые ядерными зарядами.

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#сша
#китай
#ядерное оружие
#политика
#пентагон
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Актёр Кевин Сорбо: В США только психи хотят войны с Россией
21 ноября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/donfiore

В Соединённых Штатах скоро не будет политииков-психов, которые хотят войны с Россией. Простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.
Об этом заявил известный голливудский актёр Кевин Сорбо. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он предрёк скорый сход со сцены тех, кто вынашивает агрессивные планы и хочет развязывания войны.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти», — написал артист, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».

Ранее Сорбо уже упрекал американские власти, что они отдают деньги Украине на то, чтобы она продолжала воевать, вместо того, чтобы помогать тем, кто пострадал в результате урагана «Иэн» в США.

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#сша
#россия
#деньги
#актёр
#артист
#twitter
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Володин: Госдума приняла обращение к правительству по вопросам миграции
21 ноября 2024, 09:16

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Депутаты Государственной думы РФ приняли обращение к правительству по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в обращении изложены системные меры по противодействию незаконной миграции. В частности, речь идёт о реализации уже принятых законов в области миграционной политики. Парламентарии продолжат работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.

Часть обращения посвящена вопросу владения мигрантами русским языком. По мнению депутатов, следует предусмотреть обязательный устный экзамен с целью проверки знания языка мигрантами, работающими на основании трудовых патентов. Также предлагается установить запрет на приём в школу детей мигрантов, не знающих русского языка.

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#проверки
#запрет
#обращения
#приём
#меры
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Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего за ВСУ Веремейчика
21 ноября 2024, 08:45

Фото: iStock/YakobchukOlena

Вьетнам передал Белоруссии Василия Веремейчика, которого разыскивали по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации «Полк имени Калиновского». Об этом рассказал начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
«В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого "Полка Калиновского", признанного в Беларуси террористической организацией», — заявил Бычек.

Веремейчик ранее служил в белорусской армии, а после стал заместителем командира батальона «Волат» (входит в «Полк Калиновского») и принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В Белоруссии ему грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь.

Однако после конфликта въезд на Украину Веремейчику запретили по инициативе ГУР. Он переехал в Литву, откуда его также выгнали и запретили въезд в страну. Тогда белорус отправился во Вьетнам, где его и задержали за драку и отправили на родину.

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#смертная казнь
#всу
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Зеленский сделал США предложение, реализация которого крайне маловероятна
PO: Зеленский предложил США совместно разрабатывать ресурсы на территории РФ
21 ноября 2024, 08:04

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский предложил США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, которые в основном находятся на территориях, которые взяла под контроль Россия, надеясь, что такое предложение может заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет польское издание Portal Obronny.
«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом», — говорится в статье.

Автор ссылается на издание NYT, которое сообщает, что на Украине содержатся 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития. Однако в стране не разрабатывали эти месторождения из-за отсутствия необходимых для этого мощностей. При этом исполнение плана Зеленского несколько осложняется тем, что территории, на которых располагаются ресурсы, уже перешли под контроль России.

Так, польское издание пишет, что предложение Зеленского станет актуальным лишь в случае возврата Украиной Донбасса.

«Может быть, кто-то знает, как заставить их (Россию – ред.) отдать эти почти 20% украинской территории, которая по их закону уже является частью РФ?» — рассуждает автор материала.

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#закон
#контроль
#рф
#переговоры
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Байден задумал списать Киеву долг в четыре миллиарда
Bloomberg: Байден одобрил списание долга Украине в размере $4,65 миллиарда
21 ноября 2024, 05:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении списать Украине 4,65 миллиарда долларов долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
Это решение стало частью усилий Вашингтона по поддержке Киева перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу.

Списанию подлежит часть долга в 9 миллиардов долларов, который Украина получила в рамках пакета дополнительного финансирования объемом 60 миллиардов долларов, одобренного в апреле. Согласно документу, такое решение соответствует национальным интересам США и их союзников в ЕС, НАТО и G7.

Украина продолжает формировать бюджеты с рекордным дефицитом. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов, значительную часть которого Киев планирует покрыть за счет помощи западных партнеров.

Однако в западных странах выделение новых пакетов помощи вызывает все больше споров.

Представитель МВФ Гэвин Грей отметил, что международная поддержка Киева со временем будет снижаться, а президент Зеленский жаловался на нехватку средств на собственное вооружение и задержки западной помощи.

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#сша
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#украина
#вооружение
#поддержка
#зеленский
#киев
#джозеф байден
#долги
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Бывший президент Абхазии назвал сроки проведения досрочных выборов в стране
Бжания: выборы президента Абхазии пройдут в первой декаде февраля
21 ноября 2024, 04:23

Фото: istockphoto/Ianm35

Президентские выборы в Абхазии пройдут в первой декаде февраля, заявил бывший глава республики Аслан Бжания. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что власти обеспечат их прозрачность и честность.
Ранее в Сухуме вспыхнули протесты, вызванные соглашением с Россией об инвестициях. Этот документ предполагает строительство гостиничных апартаментов, что оппозиция сочла угрозой для местного бизнеса. Была предпринята попытка захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании.

На данный момент парламент Абхазии уже одобрил отставку президента в закрытом голосовании. Исполняющим обязанности президента назначен Бадра Гунба, который будет руководить республикой до проведения выборов.

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#протесты
#парламент
#абхазия
#выборы
#заявление
#новости
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Экс-канцлер Германии поделилась поразившим ее качеством Путина
Меркель: уверенность Путина в собственной правоте всегда поражала
21 ноября 2024, 04:20

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она призналась, что больше всего ее поражала его уверенность в собственной правоте. Выдержки из книги «Свобода. Воспоминания 1954–2021» авторства Меркель опубликовала газета Die Zeit, эксклюзивно получившая часть мемуаров.
Меркель вспомнила выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В своей речи российский лидер говорил о роли России в мире, неприемлемости однополярной модели и критиковал войну США в Ираке.

Экс-канцлер отметила, что не считала некоторые положения речи «полностью неверными», включая критику действий США.

В мемуарах, написанных в соавторстве с помощницей Беате Бауман, Меркель подчеркнула, что Путин показал себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. Она также добавила, что Россия не исчезнет с карты мира.

Книга под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» будет представлена 26 ноября в Берлине.

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В Крыму назвали шансы успеха плана вторжения Запада в Белоруссию
Чегринец: западные планы вторжения в Белоруссию обречены на провал благодаря РФ
21 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА Новости заявил, что планы Запада по вторжению в Белоруссию обречены на провал благодаря поддержке России.
Чегринец отметил, что любые попытки дестабилизации ситуации в Белоруссии не приведут к успеху и потерпят крах, так как за Минском стоит надежный союзник.

Он подчеркнул, что западные спецслужбы не смогут дестабилизировать ситуацию, пока сохраняются крепкие белорусско-российские связи.

«Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах, так как за ее спиной стоит надежный союзник и стратегический партнер в лице России, готовой всегда протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета», — признался председатель Чегринец.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал предполагаемые планы нападения на Белоруссию. Он назвал целью Запада создание антироссийского плацдарма через госпереворот, добавив, что Москва и Минск готовы дать адекватный ответ.

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#москва
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