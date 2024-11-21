НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области

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Спецслужбы Польши занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии. В качестве целей уже определены четыре региона, включая Кобринский район и Полесье. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Иностранные военные могут захватить четыре участка в Белоруссии
Согласно информации белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы занимаются подготовкой иностранных военных для нападений на белорусскую территорию. По данным журналистов, оппозиционные силы и западные кураторы планируют захватить участки на юго-западе Белоруссии с помощью вооруженных группировок из Польши, Литвы и Украины.
«В активной фазе, по сигналу, бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус, участвующий в конфликте на стороне ВСУ) и другие формирования, включая «хоругви» из Польши и Литвы, пересекут границу одновременно. Четыре области для захвата уже определены, включая юго-западный участок на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в эфире телеканала.
Среди конкретных территорий, намеченных для захвата, упоминаются Кобринский район и направление Полесья. ОНТ также утверждает, что параллельно с внешним вторжением активизируются внутренние оппозиционные группы, что может свидетельствовать о скоординированных действиях по дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, на Беларусь готовятся нападения как местных националистов, так и иностранных наемников.
К нападению готовят оппозицию и экстремистов
По информации канала, в Польше активно формируются боевые отряды, однако эти действия проводятся скрытно, поскольку они противоречат международным нормам. Уточняется, что в подготовке участвует группировка, признанная экстремистской Минском. Отмечается, что тренировочные лагеря и базы расположены в таких городах, как Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков и Познань.
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Запад хочет действовать по тактике ВСУ в Курской области
Также телеканал сообщает, что белорусская оппозиция намерена использовать тактику, опробованную Вооруженными силами Украины в России, для захвата территорий согласно западному плану. Журналисты утверждают, что этот метод включает действия диверсионно-разведывательных групп.
«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала.
Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к усилению напряженности в регионе.
Реакция России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование, касающееся планов нападения на Беларусь, отметив, что у Москвы и Минска есть средства для ответа на подобные угрозы. По его словам, материалы белорусских журналистов указывают на попытки Запада открыть второй фронт в Беларуси.
Парламентарий подчеркнул, что главной целью Запада является осуществление государственного переворота и создание нового антироссийского плацдарма. Однако он выразил уверенность, что подобные планы потерпят неудачу. Слуцкий также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России утверждает, что в случае агрессии против Минска, как участника Союзного государства, Москва может применить ядерное оружие в ответ.
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