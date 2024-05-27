Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности

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Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, трансляция встречи политиков велась на официальном сайте испанского правительства.
27 мая Владимир Зеленский прибыл в Испанию с официальным визитом.
Сам украинский лидер сообщал, что посетит страну для подписания двустороннего соглашения о безопасности и проведёт переговоры с испанским премьер-министром. Кроме того, Зеленский анонсировал, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.
Ранее стало известно, что Барселона намерена передать Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут: ракеты Patriot, бронемашины и танки Leopard.
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Сам украинский лидер сообщал, что посетит страну для подписания двустороннего соглашения о безопасности и проведёт переговоры с испанским премьер-министром. Кроме того, Зеленский анонсировал, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.
Ранее стало известно, что Барселона намерена передать Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут: ракеты Patriot, бронемашины и танки Leopard.
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Евгения Парфентьева