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Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности

27 мая 2024, 16:03
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, трансляция встречи политиков велась на официальном сайте испанского правительства.
27 мая Владимир Зеленский прибыл в Испанию с официальным визитом.

Сам украинский лидер сообщал, что посетит страну для подписания двустороннего соглашения о безопасности и проведёт переговоры с испанским премьер-министром. Кроме того, Зеленский анонсировал, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.



Ранее стало известно, что Барселона намерена передать Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут: ракеты Patriot, бронемашины и танки Leopard.

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Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
27 мая 2024, 16:13

Фото: iStock/macky_ch

Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — цитирует слова Сикорского РИА Новости.

По его словам, ограничения коснутся всех дипломатов, кроме российского посла.

Ранее стало известно, что Польша подписала договор с Соединёнными Штатами Америки об использовании их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами. Радары смогут будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.

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#дипломат
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В МИД РФ высказались о возможном исключении «Талибана» из списка террористов
Лавров объяснил, почему МИД РФ хочет исключить «Талибан» из списка террористов
27 мая 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идея о возможном исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций отражает объективную реальность.
«Они сейчас являются реальной властью. Афганистан важен для нас», — цитирует Лаврова ТАСС.
27 мая директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что российские министерства иностранных дел и юстиции проинформировали президента России Владимира Путина о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций.

Напомним, что «Талибан» объявил о полном контроле над Афганистаном 15 августа 2021 года.

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ЕС включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека»
27 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что новый режим вступил в силу в понедельник, 27 мая текущего года. В санкционный попали судьи Верховного суда, столичных судов, Томска, Владимирской области, сотрудники МВД и СК РФ.

Уточняется, что всего ЕС ввел ограничения в отношении 1706 физических и 419 юридических российских лиц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe.

Напомним, 17 мая Европейский союз ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В Еврокомиссии заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».

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Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС
Правительство РФ: «Росатом» построит в Узбекистане несколько АЭС малой мощности
27 мая 2024, 14:58

Фото: Istockphoto / Wlad74

Россия может построить несколько малых атомных электростанций в Узбекистане в дополнение к уже запланированной крупной АЭС.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение российского правительства.

Согласно документу, «Росатом» должен согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении.

В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками мощностью 2,4 ГВт планируется строительство малых АЭС, каждая из которых будет иметь до шести энергоблоков мощностью по 55 МВт.

Основой для них послужит российский проект водо-водяного энергетического реактора.

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Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции
Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции
27 мая 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может продолжать развиваться с действующей конституцией, сообщает РИА Новости.
Эрдоган отметил, что Турции нужна более либертарианская конституция.

«Хочу подчеркнуть несколько моментов: конституция — это верховный правовой акт. Это общественный договор, письменный документ. <...> Мы не можем дальше развиваться с нынешней конституцией, созданной путчистами и отражающей консенсус проблемных элит», — объяснил Эрдоган.
Ранее Эрдоган говорил, что в мае 2024 года годовая инфляция достигнет своего пика, после чего начнется её быстрое снижение.

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Абхазия и Южная Осетия: История кровопролитной борьбы за независимость от Грузии
Кобахидзе: Грузия намерена вернуть себе Абхазию и Южную Осетию
27 мая 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта заключается в том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.
О подробностях конфликта между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией, признания независимости и ответа со стороны Абхазии и Южной Осетии на планы ​Грузии по возврату территорий, расскажет редакция «Радио 1».

Историческое развитие Абхазии и Южной Осетии


Абхазия и Южная Осетия с исторических времен имели свои культурные, языковые и этнические особенности задолго до формирования современных государственных структур. Абхазы являются древним этносом, живущим на побережье Черного моря и в горах Кавказа. Абхазия как территория была частью множественных государственных образований в течение многих веков, включая Грузинское царство и Османскую империю.

Южная Осетия — это регион, где проживали осетины, которые населяли территории вокруг горы Эльбрус. Долгое время осетины находились под влиянием Персидской империи, затем РФ и Грузии.

Грузия как государство имеет древнюю историю: ранее это были царства Колхида и Иверия. С течением времени эти земли были объединены в государственное образование Грузинское королевство.

Абхазия и Южная Осетия в период СССР


Во времена СССР Абхазия и Южная Осетия являлись автономными республиками в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. И Абхазия, и Южная Осетия обладали частичной автономностью, включая собственные законы, конституции и правительства.

В 1931 году Социалистическая Советская Республика Абхазия была преобразована в Абхазскую автономную республику. Южная Осетия стала Южноосетинским автономным округом в 1922 году, через несколько лет была преобразована в Южноосетинскую автономную область.

Стоит отметить, что советская власть стимулировала национальное самоопределение народов и обеспечивала им определенные права на своей территории. После распада СССР и прихода к власти националистических движений в Грузии, абхазы и осетины стали стремиться к полной независимости или к укреплению своего автономного статуса.

Конфликт между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2008 году


В 2008 году произошел конфликт между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией, который стал одним из самых острых и опасных событий в регионе за последние десятилетия. Напряжения среди людей начались 7 августа 2008 года, когда грузинские военные силы вошли в Южную Осетию в попытке восстановить контроль над этим регионом, который провозгласил свою независимость от Грузии после распада СССР.

Россия, поддерживая отделение Южной Осетии и Абхазии, начала операцию в ответ на грузинские действия. Главные боевые события произошли в Южной Осетии, а также в Абхазии.

Независимость Абхазии и Южной Осетии


В результате конфликта Россия признала независимость этих двух государств. Никарагуа стала первой страной, которая вслед за РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Большинство стран мира не признали независимость этих регионов и продолжают считать их частью Грузии.

МИД РФ ранее сделало заявление в котором сообщалось, что признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Россия гарантировала им надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет гражданство РФ и поддерживает курс на углубление союзничества с Московой.

Абхазия и Южная Осетия сегодня


В настоящее время Абхазия и Южная Осетия продолжают функционировать как де-факто независимые страны. Данные регионы занимают важное положение в сложной политической динамике между Европой, Грузией и другими участниками региона, отражая длительную кровопролитную борьбу за независимость.

Ответ Абхазии и Южной Осетии на планы Грузии по возврату территорий


26 мая стало известно о планах Грузии присоединить Абхазию и Южную Осетию, а также вступить в Европейский союз к 2030 году.

В ответ на это в абхазском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Республика Абхазия — это независимое государство, которое продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета.

МИД Южной Осетии назвал неприемлемым возвращение в состав Грузии. По данным ведомства, разговоры со стороны грузинского правительства являются абсолютно неуместными. Республика Южная Осетия долгие годы завоевывала свою независимость в борьбе с «грузинским фашизмом и заплатила за свою свободу огромную цену».

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#грузия
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#южная осетия
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#мид
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В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
МИД Абхазии назвал слова Кобахидзе о планах вернуть республику популистскими
27 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/rarrarorro

В МИД Абхазии заявили, что слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году являются популистским. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным внешнеполитического ведомства, цель данных заявлений заключается в воздействии на внутреннюю аудиторию перед предстоящими выборами в парламент. В МИД отметили, что любые попытки правительства Грузии вернуть республику не имеют перспективы.

Уточняется, что Абхазия продолжает укреплять суверенитет.

Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта основывается на том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.

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В ЕС утвердили новый режим санкций против РФ
DPA: в ЕС утвердили новые санкции против России «за нарушения прав человека»
27 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/butenkow

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что главы МИД стран ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ в связи с «нарушениями прав человека». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в Брюсселе сегодня проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. Принят новый режим санкций для наказания за нарушения прав человека в РФ после смерти Алексея Навального*.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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SHOT: Навальный* заявил, что против него возбудили дело о терроризме

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»*
27 мая 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан»* принять участие в текущем году в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кабулова, предложение было направлено. Однако уровень участия организации в настоящее время остается неизвестным.

Кабулов отметил, что «Талибан»* заинтересован в закупке нефтепродуктов из РФ и иной продукции повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной».

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