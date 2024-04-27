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На Украине высказались об идее мобилизовать женщин

Военнослужащая ВСУ Белозерская: мобилизовывать женщин нет смысла
27 апреля 2024, 02:37
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Военнослужащая ВСУ Елена Белозерская рассказала о женской мобилизации, соощается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
По ее словам, нет смысла мобилизовывать женщин. Мужчины-инвалиды могут стать отцами, но женщины-инвалиды не могут стать матерями, отметила она.

Белозерская считает, что если начать мобилизацию женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет.



«Останутся те женщины, которые уже не родят детей по возрасту, или те, чьи дети уже совершеннолетние. Ну и толку от них в физическом плане и так далее?» – заявила она.

Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщины должны приниматься в ряды вооруженных сил только на добровольной основе.

2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста для мобилизации до 25 лет. Ранее этот возраст составлял 27 лет.

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#всу
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На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат
В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат для удержания позиций
27 апреля 2024, 01:40

Фото: iStock/olegda88

Вооруженные силы Украины не могут удержать свои позиции из-за нехватки вооружения и личного состава, заявил в интервью изданию «Радио НВ» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава», – отметил он.

По словам Костенко, даже оборонные структуры без кадрового усиления не могут помочь ВСУ в обороне.

Ранее в США отказались отвечать на вопрос о возможности победы Украины в конфликте с Россией.

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В Харькове прозвучали взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о прогремевших в городе взрывах
27 апреля 2024, 01:02

Фото: iStock/trikolor

В Харькове на востоке Украины прогремели сильные взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под ударом! (...) Уже несколько взрывов», – написал глава города.

Ранее о взрывах сообщили в Киеве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Под Киевом гремят взрывы
РВ: ВМФ России наносят удары по Украине
26 апреля 2024, 23:57

Фото: iStock/maki_shmaki

​ВМФ России наносит удары по украинским регионам, объявлена воздушная тревога, передает ​Telegram-канал «Операция ​Z: ​Военкоры Русской Весны».
«Текущая ситуация. Странные ракеты странным образом меняют направление», цитируют авторы украинские источники.

Также сообщается, что в связи с угрозой запуска гиперзвукового «Кинжала» в небо поднят МиГ-31К.

Удары фиксируются на юго-западе Украины, в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В регионах объявлена ракетная угроза, аналогичный сигнал звучит в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Уточняется, что Минобороны РФ на текущий момент информацию не подтвердило.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по двум детсадам Запорожской области.

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#ракетный удар
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#украина
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ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области
Рогов: ВСУ пытались атаковать детские сады Запорожской области
26 апреля 2024, 23:18

Фото: iStock/azerberber

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары дронами-камикадзе по двум детским садам в поселке Приазовское Запорожской области, атака была предотвращена силами РЭБ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в
поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика», – сообщил Рогов.

По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Украина нанесла удары по Токмаку при помощи иностранного оружия.

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#украина
#всу
#ракетный удар
#детский сад
#оружие
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ВС России ударили по главному логистическому узлу ВСУ КАБ-ами
26 апреля 2024, 22:22

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

ВС России за Часов Яром ударили крылатыми авиабомбами по важнейшему логистическому узлу ВСУ.
За Часовым Яром был расположен перевалочный военный объект украинских военных.

«Серия взрывов зафиксирована сегодня в городе ДНР Константиновке, который сейчас контролируют киевские террористы. Местные ресурсы сообщают о трех прилетах. С мест поднимаются густые столбы дыма. Уточняется, что удары наносились управляемыми авиационными бомбами по объектам врага», — поделились в Аргументы Недели.

Стоит отметить, что ранее ВСУ начали увозить от линии фронта переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

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#вс рф
#сво
#всу
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Опубликован проект так и не подписанного мирного договора России и Украины
26 апреля 2024, 22:06

Фото: iStock/ilkercelik

Раскрыто содержание так и не подписанного мирного договора России и Украины.
Об этом заявил Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники. В апреле 2022 года Москва и Киев составили проект мирного договора, но Украина отказалась от его подписания.

У издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. Там присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле. Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Отмечается, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский должны были решить другие разногласия в личной беседе. Украина отказалась от подписания договора в связи с пунктом об обязательстве сделать русский язык вторым в стране.

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На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника
26 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотрудники военкомата в Львовской области угрожали женщинам, защищавшим призывника. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на видео инцидента, опубликованное в соцсетях.
Отмечается, что сотрудники военного учреждения в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с женщинами, одетыми в гражданскую одежду. Женщины пытались защитить задержанного мобилизованного. Один из сотрудников угрожал женщинам побоями, после чего его коллеги увели его оттуда.

Позднее издание сообщило, что военкомат осудил действия своих сотрудников и женщин, но заявил, что задержанный мужчина был арестован законно, так как был признан годным к воинской службе.

Телеканал «Общественное» со ссылкой на организацию «Спасение животных Харьков» отметил, что пьяные сотрудники военкомата на видео задержали члена организации, который транспортировал животных из зоны боевых действий на востоке страны.

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#Харьков
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ВС РФ взяли важный опорник ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российские войска взяли важный опорник ВСУ на Ореховском направлении
26 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия продвинулась в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.
ВС РФ продвинулись северо-западнее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, взяв важный опорный пункт ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бои за Работино, находящейся в низине, продолжаются. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. На Украине его преподносят как главное достижение контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев ввел в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В пятницу сообщалось, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.

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#спецоперация
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Российский артиллерист рассказал об уничтожении украинской бронетехники
26 апреля 2024, 21:23

Фото: iStock/NiseriN

Расчет артиллерии ВС РФ рассказал в интервью RT о поражении вооруженных сил Украины с помощью 152-мм гаубицы 2С3 «Акация».
Расчёт, который служит с момента создания СВО и за это время стал одним из самых успешны в 1-й танковой армии, поделился деталями своей работы.

«В настоящее время ситуация здесь стабильная, нет большой активности. Мы работаем в штатном режиме, в основном на укрытых позициях. В день выпускаем около 15–20 снарядов», — рассказал военнослужащий расчёта по кличке Гольф.
По его словам, предпочтительными целями для него являются танки, поскольку только прямое попадание выводит их из строя, в отличие от другой техники. В результате работы его расчёта было уничтожено значительное количество американских БТР M113 и БМП Bradley.

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