На Украине высказались об идее мобилизовать женщин

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Военнослужащая ВСУ Елена Белозерская рассказала о женской мобилизации, соощается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
По ее словам, нет смысла мобилизовывать женщин. Мужчины-инвалиды могут стать отцами, но женщины-инвалиды не могут стать матерями, отметила она.
Белозерская считает, что если начать мобилизацию женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет.
Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщины должны приниматься в ряды вооруженных сил только на добровольной основе.
2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста для мобилизации до 25 лет. Ранее этот возраст составлял 27 лет.
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Белозерская считает, что если начать мобилизацию женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет.
«Останутся те женщины, которые уже не родят детей по возрасту, или те, чьи дети уже совершеннолетние. Ну и толку от них в физическом плане и так далее?» – заявила она.
Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщины должны приниматься в ряды вооруженных сил только на добровольной основе.
2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста для мобилизации до 25 лет. Ранее этот возраст составлял 27 лет.
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Александр Климов