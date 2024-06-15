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Испания после перерыва возобновила импорт железа и стали из России

15 июня 2024, 18:48
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Испания возобновила импорт железа и стали из России после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ соответствующих статистических данных.
Агентство отмечает, что Испания прекратила импорт железа и стали из России в декабре 2023 года, но возобновила его с середины 2024 года. Общий объем поставок составил 21,3 тысячи тонн, стоимость которых оценивается в 8 миллионов евро.

Кроме того, Испания значительно увеличила закупки российского алюминия и титана.



В марте газета «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat сообщила, что в январе 2024 года экспорт российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) существенно вырос. Объем поставок увеличился на 66 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 26 253 тонн.

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Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД РФ
15 июня 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель СМИ спросил пресс-секретаря, имел ли он представление о том, что президент неожиданно выступит с мирными инициативами по урегулированию украинского конфликта.

«Я не знал», — просто и откровенно ответил Песков.

На вопрос Зарубина, знал ли об этом ещё кто-нибудь, интервьюируемый резонно напомнил, что он является пресс-секретарём только одного человека.

Накануне, 14 июня, Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров по Украине. Во-первых, Киев должен отвести все войска за пределы новых российских регионов. Во-вторых, Украине следует официально заявить о своём неприсоединении к НАТО. Российский лидер подчеркнул, что в случае выполнения Киевом этих условий военные действия будут немедленно прекращены.

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Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине
15 июня 2024, 18:19

Фото: governo.it

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони увязала возможность размораживания российских активов с продвижением мирного процесса в Украине и выплатами компенсаций Киеву. Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7), сообщает ТАСС.
«Вопрос размораживания российских активов непосредственно связан с ходом мирных переговоров, включая обсуждение финансирования восстановления Украины», — заявила Мелони.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года, используя замороженные российские активы.

С начала специальной военной операции России в Украине в 2022 году западные страны заблокировали активы Центрального банка РФ на сумму около €260 млрд, большая часть которых находится в бельгийском Euroclear.

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#страны
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Депутат ГД Шеремет назвал отказ Киева рассматривать предложения Путина слабостью
15 июня 2024, 18:13

Фото: сайт Госдумы РФ

Отказ Киева от российского предложения по урегулированию украинского конфликта показывает политическую слабость главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев», – сказал парламентарий.

Перед этим Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина, касающееся урегулирования конфликта на Украине. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Путин мог бы договориться о мире с генералом Валерием Залужным или же с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским.

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#россия
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#владимир путин
#владимир зеленский
#госдума
#новости
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«Слет любителей устриц»: почему саммит по Украине в Швейцарии бесполезен
Эксперт Смирнов: отсутствие России на саммите по Украине делает его бесполезным
15 июня 2024, 17:57

Фото:istockphoto/RossHelen

Отсутствие российской стороны на швейцарском саммите по Украине делает мероприятие бесполезным. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Отсутствие России и участие нелегитимного (Владимира) Зеленского в швейцарской конференции делает ее аналогом бесполезной «Крымской платформы», – сказал собеседник агентства.

Смирнов добавил, что подобные тусовки Запада уже давно считаются «международным слетом любителей устриц», от которых ничего не стоит ожидать, кроме пустых заявлений.

Конференция по украинскому кризису проходит на швейцарском курорте Бюргеншток до 16 июня. В ней примут участие 90 стран. По заявлению Кремля, поиск вариантов путей для выхода из ситуации в конфликте на Украине без российского участия не имеет перспектив и является нелогичным.

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Ермак: Киев ищет возможность передать России наработки «саммита мира»
15 июня 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина будет искать возможность передать России наработки по «мирному плану», которые будут достигнуты совместно с западными партнёрами на конференции в Швейцарии. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Видеозапись его выступления опубликовал «24 канал». По мнению украинского чиновника, передача таких наработок может произойти во время следующего саммита. О необходимости проведения второй встречи уже с участием России ранее говорила президент Швейцарии Виола Амхерд. При этом, по словам Ермака, Киев не готов идти ни на какие территориальные уступки.

Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД РФ президент Владимир Путин озвучил условия проведения мирных переговоров с Украиной. Во-первых, Киев должен отвести войска с территории новых регионов России. Во-вторых, Украина должна заявить о своём неучастии в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что после выполнения Киевом этих условий военные действия прекратятся в тот же момент.

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#военные
#владимир путин
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#мид рф
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#нато
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России»
15 июня 2024, 17:54

Фото: Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава «Единой России» Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Единую Россию».
Согласно уставу партии, Владимир Якушев официально станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «Единой России», говорится в сообщении.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, который был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Алтая Олега Хорохордина по собственному желанию. Хорохордин сообщил, что переходит на новую должность.

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#Алтай
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«Абсурд»: в Германии раскритиковали Шольца за решение против РФ
Политик Дагделен осудила Шольца за нежелание вести переговоры с Москвой
15 июня 2024, 17:16

Фото:istockphoto/Mesut Dogan

За нежелание вести переговоры с Москвой раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца. Свою позицию в социальных сетях высказала политик Севим Дагделен. По ее словам, Шольц вместе с коалицией «Светофор» все больше втягивают страну в конфликт на Украине, что несет угрозу безопасности немецких граждан вместо того, чтобы изучить условия для диалога, предлагаемые Москвой.
«Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным», – написала депутат.

Накануне российский президент Владимир Путин заявлял, что для начала переговоров Киев должен признать новые российские территории и вывести оттуда украинских боевиков. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.

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#новости
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В США назвали того, с кем Россия может урегулировать украинский конфликт
Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным
15 июня 2024, 16:53

Фото: istockphoto/Multipedia

Россия могла бы договариваться об урегулировании украинского кризиса с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским или с генералом Валерием Залужным, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский больше нелегитимен. Такое заявление сделал на YouTube-канале Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», – сказал бывший американский разведчик.

Джонсон отметил, что Зеленский не может заключать соглашения с другими странами, ведь срок его полномочий истек в мае.

Ранее сообщалось, что по конституции Украины можно продлить полномочия парламента, но не президента. Российские власти отмечали, что Зеленский узурпировал власть на Украине.

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В Кремле назвали неконструктивной реакцию Запада на инициативу Путина по Украине
Песков: Запад неконструктивно отреагировал на предложение Путина по Украине
15 июня 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Западные страны неконструктивно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта с Украиной. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, западные страны демонстрируют множество неконструктивных реакций на инициативу Путина, касающуюся новой архитектуры безопасности и мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее, 15 июня, главный редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Путин сделал конкретные предложения по завершению конфликта с Украиной.

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