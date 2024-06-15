Испания после перерыва возобновила импорт железа и стали из России

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Испания возобновила импорт железа и стали из России после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ соответствующих статистических данных.
Агентство отмечает, что Испания прекратила импорт железа и стали из России в декабре 2023 года, но возобновила его с середины 2024 года. Общий объем поставок составил 21,3 тысячи тонн, стоимость которых оценивается в 8 миллионов евро.
Кроме того, Испания значительно увеличила закупки российского алюминия и титана.
В марте газета «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat сообщила, что в январе 2024 года экспорт российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) существенно вырос. Объем поставок увеличился на 66 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 26 253 тонн.
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Кроме того, Испания значительно увеличила закупки российского алюминия и титана.
В марте газета «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat сообщила, что в январе 2024 года экспорт российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) существенно вырос. Объем поставок увеличился на 66 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 26 253 тонн.
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Артем Кузьмин