Испанская школьница Люсия рассказала, что хочет узнать у Владимира Путина

16 июля 2026, 06:28

Испанская школьница Люсия хочет узнать у Путина будущее России и Европы

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Школьница Люсия из испанского Овьедо, отправившая письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала, что в случае встречи хотела бы расспросить его о личном опыте и будущих отношениях РФ с Европой. Слова девочки цитирует РИА Новости.





История началась с того, что в июле 2025 года Люсия попросила передать своё послание российскому лидеру. Письмо направили по назначению, а в ответ девушка получила фотографию Путина с автографом. Кроме того, семью школьницы пригласили в главное здание российской дипмиссии в Мадриде.



«Я хотела бы спросить его о личном опыте и международных отношениях, например, какими бы он хотел видеть отношения между Россией и Европой через пять лет», — сказала Люсия.