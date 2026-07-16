Испанская школьница Люсия рассказала, что хочет узнать у Владимира Путина
Испанская школьница Люсия хочет узнать у Путина будущее России и Европы
Школьница Люсия из испанского Овьедо, отправившая письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала, что в случае встречи хотела бы расспросить его о личном опыте и будущих отношениях РФ с Европой. Слова девочки цитирует РИА Новости.
История началась с того, что в июле 2025 года Люсия попросила передать своё послание российскому лидеру. Письмо направили по назначению, а в ответ девушка получила фотографию Путина с автографом. Кроме того, семью школьницы пригласили в главное здание российской дипмиссии в Мадриде.
«Я хотела бы спросить его о личном опыте и международных отношениях, например, какими бы он хотел видеть отношения между Россией и Европой через пять лет», — сказала Люсия.
Люсия призналась, что встреча с Путиным стала бы для неё воплощением мечты. Она высоко оценила интеллектуальные качества российского президента и выразила уверенность в продуктивности потенциальной беседы.