Испанские левые призвали к референдуму о выходе страны из НАТО
Представитель испанской левой партии Podemos Пабло Фернандес на пресс‑конференции предложил обсудить актуальность членства страны в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, граждане должны самостоятельно принять решение по поводу будущего в составе Североатлантичекого альянса. Партия также требует от правительства закрыть американские военные базы, расположенные на территории страны. Как подчеркнул Фернандес, вопрос о выходе из НАТО следует вынести на всенародное голосование.
Политик отметил, что Испания должна не просто декларировать, а последовательно придерживаться антивоенной позиции. Кроме того, Фернандес подверг критике действия США и Израиля на Ближнем Востоке, назвав их угрозой глобальной безопасности. Он также обвинил испанские правые партии в поддержке политики этих государств.
