Цены на нефть упали ниже $100 после слов Трампа о конфликте на Ближнем Востоке
После резкого роста цена нефти опустилась до двузначных значений. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной деэскалации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Bloomberg, баррель марки Brent торгуется за 89 долларов. При этом днем 9 марта цена поднималась почти до 120 долларов, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Ряд экспертов предсказывали дальнейшее подорожание «черного золота», однако пока аналитики фиксируют обратную тенденцию.
Снижение стоимости нефти началось после заявления Трампа, который сообщил о возможном завершении боевых действий на Ближнем Востоке в ближайшее время. По его словам, война с Ираном «практически завершена».
Читайте также: