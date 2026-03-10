Трам намерен завершить операцию в Иране в ближайшее время
Трамп: военная операция в Иране подходит к концу
Военная операция в Иране складывается для США удачно, и скоро она будет завершена. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS News выступил глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, война с Ираном опережает график и подходит к концу. В своем обращении американский лидер заявил о серьезных потерях иранских вооруженных сил.
«Я считаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет авиации. Их ракеты сократились до небольшого количества», — высказался Трамп.Он также отметил, что США постепенно уничтожают иранские дроны и места их производства. Как утверждает американский президент, в военном плане у Тегерана «практически ничего не осталось», поэтому страна в ближайшее время больше не сможет оказывать сопротивление.