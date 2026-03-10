Трам намерен завершить операцию в Иране в ближайшее время

10 марта 2026, 00:30

Трамп: военная операция в Иране подходит к концу

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Военная операция в Иране складывается для США удачно, и скоро она будет завершена. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS News выступил глава Белого дома Дональд Трамп.





По его словам, война с Ираном опережает график и подходит к концу. В своем обращении американский лидер заявил о серьезных потерях иранских вооруженных сил.



«Я считаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет авиации. Их ракеты сократились до небольшого количества», — высказался Трамп.