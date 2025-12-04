«Исполните прошлые обещания»: Путин назвал НАТО угрозой безопасности России
Путин назвал неприемлемым для России вступление Украины в НАТО
Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемым для России вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.
По словам российского лидера, Североатлантический альянс представляет угрозу для безопасности страны. Он напомнил, что ещё в 1990-е годы НАТО давал обещания не расширяться на восток. Путин отметил, что сейчас вопрос о принятии Украины в блок поднимают всё чаще.
«Украина полагает, что выиграет от присоединения к НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности. Давайте найдём способ обеспечить вашу безопасность, не подвергая угрозе нашу собственную», — подчеркнул президент.Глава государства отметил, что НАТО должен выполнять прежние договоренности о нерасширении. По его словам, Россия не требует ничего необычного, а лишь настаивает на исполнении прошлых обещаний.