«Исполните прошлые обещания»: Путин назвал НАТО угрозой безопасности России

04 декабря 2025, 20:54

Путин назвал неприемлемым для России вступление Украины в НАТО

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемым для России вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.





По словам российского лидера, Североатлантический альянс представляет угрозу для безопасности страны. Он напомнил, что ещё в 1990-е годы НАТО давал обещания не расширяться на восток. Путин отметил, что сейчас вопрос о принятии Украины в блок поднимают всё чаще.

«Украина полагает, что выиграет от присоединения к НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности. Давайте найдём способ обеспечить вашу безопасность, не подвергая угрозе нашу собственную», — подчеркнул президент.