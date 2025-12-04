Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения России в формат «Большой восьмерки» (G8). Об этом он сообщил в интервью каналу India Today,
Российский лидер отверг возможность возвращения в G8, подчеркнув, что его участие в саммитах этой группы фактически прекратилось еще до событий на Украине в 2014 году. Президент также задался вопросом о значимости «Большой семерки» (G7), если организация называет себя именно так.
Путин отметил, что влияние этого формата на мировую экономику с каждым годом снижается. Глава российского государства добавил, что на его встрече в Кремле с представителями США, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вопрос о возвращении в G8 не обсуждался.
