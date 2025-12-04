Греф оценил работу RT

04 декабря 2025, 18:31

Греф: у RT огромный опыт работы за рубежом

Герман Греф (Фото: kremlin.ru)

Телеканал RT обладает огромным опытом работы за границей. Об этом в преддверии начала вещания RT India заявил глава Сбербанка Герман Греф.





Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. В связи с этим событием в метро столицы Индии несколько поездов оформили в фирменные цвета телеканала.





«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — приводит RT слова Грефа.