Греф оценил работу RT
Греф: у RT огромный опыт работы за рубежом
Телеканал RT обладает огромным опытом работы за границей. Об этом в преддверии начала вещания RT India заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели. В связи с этим событием в метро столицы Индии несколько поездов оформили в фирменные цвета телеканала.
«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — приводит RT слова Грефа.
По его словам, Россия и Индия будут добрыми партнёрами ещё ближайшие 200—300 лет, а RT удастся выстроить крепкий мост между ними.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что телеканал RT является голосом разума и главным медийным брендом России на внешнем рынке.