Слуцкий: Белоусов — нестандартно мыслящий, преданный России человек

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является преданным стране и нестандартно мыслящим человеком.
Он выразил уверенность в том, что Белоусов справится с возложенными на него задачами на новой должности.
При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
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При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.
«Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Но я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что всё равно эти члены правительства будут назначены. Это деструктивный подход и попытка запутать избирателей», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Слуцкий.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
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Мелисса Тимофеева