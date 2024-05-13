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Слуцкий: Белоусов — нестандартно мыслящий, преданный России человек

13 мая 2024, 22:19
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является преданным стране и нестандартно мыслящим человеком.
Он выразил уверенность в том, что Белоусов справится с возложенными на него задачами на новой должности.

При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.



«Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Но я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что всё равно эти члены правительства будут назначены. Это деструктивный подход и попытка запутать избирателей», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.

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Депутат Красов: Знания и опыт Белоусова нужны России
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#россия
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Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой
13 мая 2024, 19:58

Фото: сайт Кремля

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, занимая должность секретаря Совбеза РФ, будет отвечать за курирование работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет её прямым руководителем.
Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что руководителем ФСВТС по-прежнему остаётся Дмитрий Шугаев.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

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Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ
13 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Информация об этом появилась в базе ведомства. Игорь Александрович Воронченко 1964 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в сообщении не указывается.

Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.

Подробностей ​не приводится.

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#розыск
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Путин провел совещание Совбеза России с новым секретарем Сергеем Шойгу
13 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На совещании присутствовал экс-министр обороны Сергей Шойгу, который в настоящее время назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».

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#сергей шойгу
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#путин
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«Украину не будет смысла восстанавливать»: Столтенберг сделал шокирующее заявление
Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать при её поражении
13 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Zeferli

Украину не будет смысла восстанавливать, если она проиграет в конфликте с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках молодежного саммита Североатлантического альянса.
«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что сейчас главной задачей являются регулярные поставки вооружения Украине. Тогда НАТО поможет Украине восстановить институты безопасности и вступить в альянс.

Ранее Столтенберг также заявлял, что доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.

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#вооружения
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«Тревожное событие»: В Германии сделали громкое заявление о Белоусове
BZ: назначение Белоусова главой Минобороны станет тревожным знаком для Запада
13 мая 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин послал Западу и Украине жёсткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового министра Обороны РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что подобным назначением Москва даёт понять, что делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Таким образом, автор статьи выразил уверенность, что Россия не намерена сворачивать с о своего пути.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.

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«Приезжал и алтарничал»: появились подробности о тайной жизни нового министра обороны
Кандидат на пост министра обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме
13 мая 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов помогал священнослужителям в храме, который находится в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.
После того, как президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ в сети появилась фотография, где экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Царевский.

Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.

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Депутат Красов: Знания и опыт Белоусова нужны России
13 мая 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отозвался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
«Мы проводим СВО, и его знания и практический опыт нужны. Хочется пожелать сил, удачи и энергии. Президент России Владимир Владимирович всегда делал обдуманные шаги, это предложение, которое принёс он в Совфед, — в духе той обстановки, которая сложилась в настоящее время», — поделился в беседе с RT Красов.

А директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что предложение кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России связано с «подбором людей под задачи».

«Президент всегда хвалил принимаемые в этой области решения. Нарекания если и были, то носили факультативный характер. На новой должности Белоусов, на мой взгляд, займётся тем, что будет инсталлировать мобилизующуюся и военную часть экономики в общегражданскую. Надо сделать так, чтобы одно не разрушало другое», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мухин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.

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#рф
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Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
Политолог Сафонов: ВС Молдавии готовятся к войне против Приднестровья и России
13 мая 2024, 16:32

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, заявил, что вооруженные силы Молдавии готовятся к возможной войне против Приднестровья и России, передает РИА Новости.
Он отметил, что последовательность военных учений в Молдове в 2023-2024 годах является частью подготовки молдавских войск к потенциальному конфликту. Сафонов также выразил опасения относительно законопроекта министерства национальной обороны Румынии, который предусматривает возможность введения румынских войск в страны, где проживают граждане Румынии.

Ранее министерство обороны Молдавии объявило о проведении масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»).

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Стало известно, когда ЕС начнет меньше помогать Киеву
Экс-замгенсека НАТО: ЕС при ослаблении поддержки США будет меньше помогать Киеву
13 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/artJazz

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Хансом Биннендийком и Ричардом Хукером статье для журнала Foreign Affairs сообщили, что Страны Европы в случае, если Америка ослабит их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.
Они отметили, что это возможно если на пост президента США вернется Дональд Трамп. По их мнению, его позиция по НАТО и незаинтересованность в поддержке Киева подорвет доверие Европы к американскому лидерству. Они почувствуют себя уязвимыми и станут меньше отправлять Украине свои боеприпасы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре. Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

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