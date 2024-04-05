«Используют журналистов в качестве агентов»: Захарова напомнила, за что задержали Гершковича

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила причину задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«Мог БЫ, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью. Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
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