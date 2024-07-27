«Испугались за свою фотогеничность»: Лавров — об отказе западных коллег от фото

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не расстроился из-за отказа западных коллег сделать совместное фото после мероприятий Совета глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые проходили в Лаосе.
На пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства предположил, что кто-то из тех, кто отказался участвовать в совместном фотографировании, возможно, опасается за свою фотогеничность.
Он пояснил, что придаёт мало значения таким протокольным моментам, тогда как на Западе им, напротив, уделяют повышенное внимание. По мнению главы российского МИД, западные политики уже давно ушли от дипломатии, она им просто не нужна. Им нужны санкции, а также некие картинки, подтверждающие их претензии на всеобщее руководство и доминирование, добавил Лавров.
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«В любом случае, я не расстроен, что фотосессия не состоялась», — сказал Лавров.
Он пояснил, что придаёт мало значения таким протокольным моментам, тогда как на Западе им, напротив, уделяют повышенное внимание. По мнению главы российского МИД, западные политики уже давно ушли от дипломатии, она им просто не нужна. Им нужны санкции, а также некие картинки, подтверждающие их претензии на всеобщее руководство и доминирование, добавил Лавров.
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Александр Бойцов