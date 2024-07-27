Лавров: Шольц славится простенькими идеями и простодушными заявлениями

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом он прокомментировал слова немецкого политика, увязавшего вопрос размещения американских ракет средней и меньшей дальности с прекращением Россией спецоперации на Украине. Министр отметил, что СВО никак не связана с тем, будут размещены где-то какие-либо ракеты. Она была начата с целью обеспечения интересов безопасности России и для того, чтобы защитить население ДНР и ЛНР.
Что касается американских ракет, размещённых в ФРГ, то немцев ведь никто особо не спрашивал, хотят они этого или нет. И Шольц со свойственным ему простодушием сам это подтвердил, подчеркнул Лавров. Глава российского МИД напомнил слова канцлера, который заявил, что приветствует решение США разместить в Германии ракеты. Он назвал это решение «хорошим», тем самым подтвердив, что это решение Белого дома, а с ним самим никто и не собирался советоваться по этому поводу.
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Александр Бойцов