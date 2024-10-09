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«Испугался Макрона»: сербы раскрыли, почему Вучич не поздравил Путина

Danas: Вучич не поздравил Путина с днем рождения из-за Макрона и Шольца
09 октября 2024, 19:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, что вызвало обсуждение в местных СМИ. Издание Danas сообщает, что официальные причины такого решения не раскрыты.
Вучич, который на протяжении восьми лет ежегодно отправлял поздравления, в этом году решил воздержаться. Один из сербских адвокатов, Никола Лакич, прокомментировал ситуацию, отметив, что Вучич мог опасаться негативной реакции со стороны западных лидеров — Шольца или Макрона.
«Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — цитирует издание Лакича.



Лакич добавил, что раньше Вучич активно взаимодействовал с Путиным, но теперь его внимание сосредоточено на общении с франзуским лидером Макроном, что стало более выгодным для сербского президента.

Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович также выразил удивление отсутствием поздравления. Он напомнил, что ранее поздравления Вучича всегда освещались в новостях и на телеканалах. Однако в этом году ситуация изменилась, и тишина вокруг данного вопроса стала заметной.

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Власти Ирана серьёзно рассматривают возможность выхода из ДНЯО
09 октября 2024, 20:02

Фото: iStock/shellexx

Иран серьёзно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Об этом член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике страны Алаэддин Боруджерди сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обсуждение данного вопроса является серьёзнейшими дебатами в иранском парламенте.

При этом Боруджерди добавил, что возможность выхода из Договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.

Днём ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства для атаки на ядерные объекты Ирана.

После этого, в среду, 39 иранских депутатов направили документ в Высший совет нацбезопасности с требованием разрешить создание ядерного оружия на фоне растущих угроз со стороны Израиля.

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#иран
#ядерное оружие
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#израиль
#конфликт
#опасность
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Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году убеждала Зеленского найти себе преемника
09 октября 2024, 19:51

Фото: сайт Белого дома

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис убеждала президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника на тот случай, если его самого «схватят или убьют».
Об этом в своей новой книге «Война» пишет известный американский журналист Боб Вудворд, тот самый, чьё расследование привело к грандиозному Уотергейтскому скандалу. Выдержки из книги, которая выйдет только 15 октября, приводит издание The Washington Post.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась», — говорится в книге.

Также Вудворд сообщает, что вице-президент США ещё осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.

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#война
#план
#расследование
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Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия
Трамп: Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия
09 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Flagrant.
Стороны были очень близки к полному избавлению от ядерного оружия. «Это было бы так прекрасно», подчеркнул политик.

Он уточнил, что данная сделка подразумевала участие США, России и Китая. Также предполагалось её дальнейшее распространение на другие государства.

Трамп добавил, что ядерное вооружение чересчур могущественно и его слишком много, поэтому такая сделка была бы кстати.

Ранее в этот день сообщалось, что десятки иранских депутатов обратились в Совбез страны с требованием разрешить производство ядерного оружия на фоне нарастающей угрозы от Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#ядерное оружие
#дональд трамп
#китай
#политика
#соглашение
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В Красногорске прошло пленарное заседание Общественной палаты Московской области
09 октября 2024, 19:27

Фото: Сергей Хакимов

В Красногорске прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе. На нём был избран председатель ОПМО, подведены итоги предыдущей деятельности и намечены основные дальнейшие приоритетные направления.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав палаты с началом работы и пожелал успешно реализовать все свои инициативы.

«Общественная палата - очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны и региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей», — сказал глава Подмосковья.

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор с удовлетворением отметил, что региональная Общественная палата во главе с Анатолием Торкуновым — именно такая. Он подчеркнул, что члены ОПМО вместе с правительством и администрацией области помогают решать проблемы и трудности в самых различных областях, среди которых и медицина, и строительство, образование, дороги и экология.

Губернатора поблагодарили за поддержку инициатив и проектов, которые предлагали и Общественная палата, и жители. В частности, гуманитарный проект «Доброе дело», открытие в Сергиевом Посаде центра постинтернатного сопровождения слепоглухих, создание школьных театров в учебных заведениях, сохранение усадьбы Абрамцево.

Фото: Сергей Хакимов

Спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что между региональным парламентом и Общественной палатой выстроено плодотворное сотрудничество.

Одним из ключевых направлений работы ОПМО нового созыва, как и прежде, будет поддержка участников СВО. Члены платы собирают и отправляют гуманитарную помощь в рамках губернаторского проекта «Доброе дело», поддерживают семьи защитников страны и жителей пострадавших территорий, активно взаимодействуя с фондом «Защитники Отечества» и волонтёрами Подмосковья.

Фото: Сергей Хакимов

Общественники должны сыграть весомую роль и при реализации новых президентских национальных проектов (семья, активное долголетие, молодежная политика, подготовка кадров). Важно, чтобы национальные приоритеты получали поддержку общественных институтов, и вместе с тем — общественный контроль.
#андрей воробьёв
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#сотрудничество
#общественная палата
#доброе сво
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В ООН изучают документы России о нарушении прав человека на Украине
УВКПЧ ООН изучает документы России о ситуации с правами человека на Украине
09 октября 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно анализирует все документы, которые Россия направляет в организацию относительно ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
Накануне представитель российской дипмиссии при ООН в Женеве Ярослав Еремин выступил на Совете ООН по правам человека. Он заявил, что УВКПЧ не отражает реальную картину с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты множество страниц материалов, предоставленных Россией.

Троссел сообщила, что УВКПЧ получает множество материалов от Российской Федерации о ситуации с правами человека в Украине. Однако на данный момент организация не располагает конкретной информацией о вторжении украинских войск в Курскую область, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что УВКПЧ всегда тщательно изучает все поступившие документы и продолжает следить за развитием ситуации.

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#права
#россия
#украина
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Захарова прокомментировала удар Израиля по жилому дому в сирийском Дамаске
Захарова осудила Израиль за удар по жилому дому в сирийском Дамаске
09 октября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Израиля по сирийскому Дамаску, который произошёл вечером 8 октября. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Израиль нанёс ракетный удар по многоэтажному жилому дому в густонаселённом районе Дамаска, грубо нарушив тем самым суверенитет Сирии.

По сведениям местных властей, в результате атаки погибли семь мирных жителей, в числе которых были дети и женщины. Ещё 11 человек пострадали. Работы над разбором завалов продолжаются.

Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия Израиля. Кто бы ни был изначальной целью этого удара, он пришёлся по жилой застройке и привёл к гибели мирных граждан.

Дипломат возмутилась, что теперь такие действия уже являются привычными и регулярно применяются против Сирии, Ливана и сектора Газа.

В связи с произошедшим, продолжила Захарова, российская сторона вновь призывает Израиль уважать суверенитет государств и соблюдать базовые нормы международного права.

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#израиль
#сирия
#обстрел
#ракетный удар
#жилой дом
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«Хотят создать белорусский фронт»: политологи заявили о попытке Запада использовать Белоруссию
Политолог Межевич: Запад намерен втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
09 октября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Белорусский политолог Николай Межевич высказал мнение, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть связан с попытками Запада вовлечь страну в конфликт на Украине.
По его словам, ситуация в регионе сложная, и противники стремятся превратить Белоруссию в точку конфронтации. Это означает, что страны Запада могут пытаться создать белорусский фронт в украинском конфликте, ​считает эксперт.
«Я рискну предположить, что сейчас речь пойдет о вопросах военной безопасности. Слишком тяжела ситуация и слишком велико желание наших врагов сделать из республики некую точку конфронтации. Проще говоря, (страны Запада – ред.) хотят создать белорусский фронт», — заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Межевич также отметил, что основная причина визита Лукашенко заключается в экономической интеграции между Москвой и Минском. Он подчеркнул важность этого сотрудничества для обеих стран и указал на необходимость совместных усилий для обеспечения стабильности в регионе.

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#страны
#лукашенко
#белоруссия
#россия
#политолог
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Зампред Кабмина Сербии Вулин: На Орбана готовилось покушение из-за Украины
09 октября 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На премьер-министра Венгрии готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил неслучайность того, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, погиб, а, возможно, был убит президент Ирана Ибрахим Раиси, было совершено покушение на кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

По его словам, в Сербии располагают информацией о том, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель председателя сербского правительства считает, что причина кроется в том, что все перечисленные политики выступали и выступают за мирное урегулирование на Украине путём переговоров. Вулин считает также, что на этом фоне были спровоцированы беспорядки в Белграде и была предпринята попытка «насильственных перемен».

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#оборона
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#интервью
#покушение
#сербия
#виктор орбан
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«Следует одуматься»: МИД предупредил США о росте ядерной угрозы
МИД РФ предупредил США о росте ядерной опасности из-за действий Запада
09 октября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Западная деструктивная политика значительно увеличила риск ядерного конфликта в мире. Об этом на брифинге 9 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что действия Запада могут привести к прямому столкновению ядерных держав.
Захарова подчеркнула, что Россия предупреждает как США, так и их союзников о последствиях. Дипломат призвала западные страны не следовать бездумно американскому курсу, а задуматься о катастрофических последствиях своих провокаций.
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее МИД сообщил, что у России есть доказательства причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков», и РФ готова содействовать расследованию в Германии, Дании и Швеции.

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#сша
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#ядерное оружие
#конфликт
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