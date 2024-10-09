«Испугался Макрона»: сербы раскрыли, почему Вучич не поздравил Путина

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, что вызвало обсуждение в местных СМИ. Издание Danas сообщает, что официальные причины такого решения не раскрыты.
Вучич, который на протяжении восьми лет ежегодно отправлял поздравления, в этом году решил воздержаться. Один из сербских адвокатов, Никола Лакич, прокомментировал ситуацию, отметив, что Вучич мог опасаться негативной реакции со стороны западных лидеров — Шольца или Макрона.
Лакич добавил, что раньше Вучич активно взаимодействовал с Путиным, но теперь его внимание сосредоточено на общении с франзуским лидером Макроном, что стало более выгодным для сербского президента.
Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович также выразил удивление отсутствием поздравления. Он напомнил, что ранее поздравления Вучича всегда освещались в новостях и на телеканалах. Однако в этом году ситуация изменилась, и тишина вокруг данного вопроса стала заметной.
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«Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — цитирует издание Лакича.
Лакич добавил, что раньше Вучич активно взаимодействовал с Путиным, но теперь его внимание сосредоточено на общении с франзуским лидером Макроном, что стало более выгодным для сербского президента.
Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович также выразил удивление отсутствием поздравления. Он напомнил, что ранее поздравления Вучича всегда освещались в новостях и на телеканалах. Однако в этом году ситуация изменилась, и тишина вокруг данного вопроса стала заметной.
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Лия Мурадьян