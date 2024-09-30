Песков отреагировал на прогноз президента Сербии о затягивании СВО на 10 лет

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении главы Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине будет длиться 10 лет.
Представитель Кремля подчеркнул, что каждый опытный политик может иметь свой взгляд на те или иные события, происходящие в мире. Однако в России исходят из того, что СВО завершится только после достижения всех поставленных целей.
Ранее, 27 сентября, Вучич сделал громкое заявление о будущем украинского конфликта. Он убеждён, что боевые действий будут продолжаться ещё 10 лет и по итогу завершатся по корейскому сценарию, то есть, на текущей линии фронта. До этого момента, считает Вучич, Россия и Украина «будут биться за каждое село, за каждый город».
Также сербский президент добавил, что инициатива в конфликте остаётся на стороне России, а западным странам с каждым днём всё сложнее поддерживать Украину.
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Ранее, 27 сентября, Вучич сделал громкое заявление о будущем украинского конфликта. Он убеждён, что боевые действий будут продолжаться ещё 10 лет и по итогу завершатся по корейскому сценарию, то есть, на текущей линии фронта. До этого момента, считает Вучич, Россия и Украина «будут биться за каждое село, за каждый город».
Также сербский президент добавил, что инициатива в конфликте остаётся на стороне России, а западным странам с каждым днём всё сложнее поддерживать Украину.
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Анастасия Чинкова