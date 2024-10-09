Фото: сайт Кремля
Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает серьёзная опасность, что подтвердили российские спецслужбы. Об этом сообщил зампред сербского правительства Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
Он отметил, что действительно существуют угрозы президенту Вучичу. Однако службы безопасности Сербии достаточно сильны и профессиональны, поэтому им точно удастся справиться с задачей сохранения безопасности главы государства.
Данную информацию, со слов Вулина, также подтвердили и спецслужбы России.
Зампред правительства Сербии объяснил, что Вучич для многих влиятельных кругов на Западе является препятствием. Они видят в нём огромную проблему, поскольку под его руководством страна имеет возможно проводить самостоятельную политику.
А представители западных влиятельных кругов, напротив, хотели бы сделать из Сербии просто территорию в рамках Евросоюза, которая бы не обладала самостоятельной властью и правом выбора.
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Данную информацию, со слов Вулина, также подтвердили и спецслужбы России.
Зампред правительства Сербии объяснил, что Вучич для многих влиятельных кругов на Западе является препятствием. Они видят в нём огромную проблему, поскольку под его руководством страна имеет возможно проводить самостоятельную политику.
А представители западных влиятельных кругов, напротив, хотели бы сделать из Сербии просто территорию в рамках Евросоюза, которая бы не обладала самостоятельной властью и правом выбора.
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Анастасия Чинкова