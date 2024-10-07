Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине при эскалации на Ближнем Востоке

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Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Pink, что ситуация на Украине ухудшится в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, западные страны будут инвестировать в Израиль больше, чем в Украину.
Сербский президент также заявил, что не верит в то, что украинский конфликт закончится, даже если к власти в США придет Дональд Трамп.
Ранее Вучич допустил, что украинский конфликт может продолжаться десятилетиями без возможности урегулирования. По его словам, в конечном итоге будет реализован корейский сценарий.
В то же время глава государства подчеркнул, что украинский конфликт лишь демонстрирует сильное желание Соединенных Штатов «бороться с Россией».
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«Финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось», – подчеркнул Вучич.
Сербский президент также заявил, что не верит в то, что украинский конфликт закончится, даже если к власти в США придет Дональд Трамп.
Ранее Вучич допустил, что украинский конфликт может продолжаться десятилетиями без возможности урегулирования. По его словам, в конечном итоге будет реализован корейский сценарий.
В то же время глава государства подчеркнул, что украинский конфликт лишь демонстрирует сильное желание Соединенных Штатов «бороться с Россией».
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Александр Климов