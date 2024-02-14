«Испугался»: Медведев объяснил, почему Макрон отменил визит в Киев

Фото: kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Киев, испугавшись предполагаемого покушения на свою жизнь, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, Макрон испугался предполагаемого покушения настолько сильно, что поделился ядерным потенциалом Франции со всеми странами Евросоюза.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что телеканал France24 опубликовал переписку, на которой обсуждается убийство французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Также было высказано предположение, что президент Владимир Зеленский планировал убить Макрона, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.
Однако, позже на France24 заявили, что не публиковали подобного материала. По словам представителей телеканала, разошедшееся по сети видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.
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Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что телеканал France24 опубликовал переписку, на которой обсуждается убийство французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Также было высказано предположение, что президент Владимир Зеленский планировал убить Макрона, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.
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Евгения Парфентьева