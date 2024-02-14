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На France24 заявили, что не публиковали сообщений о подготовке покушения на Макрона

На France24 опровергли публикацию сообщений об убийстве Макрона
14 февраля 2024, 19:41
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

France24 опроверг информацию о публикации сообщений, на которых велась переписка о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, ранее по интернету расползлись слухи о том, что один из крупнейших французских телеканалов опубликовал переписку, в которой обсуждается убийство Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Якобы, французскому президенту стало известно о подготовке покушения, и именно после этого он отменил свою поездку на Украину.

Сообщалось, что Макрона планировали убить, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.


Однако, позже ​телеканал опроверг информацию о том, что публиковал некие доказательства подготовки убийства президента Франции Киевом.

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#франция
#украина
#убийство
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Путин: В центре работы системы здравоохранения России должен быть человек
Путин заявил о необходимости изменений принципов работы системы здравоохранения
14 февраля 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

В России в ближайшее время предстоит серьёзно изменить принципы работы системы здравоохранения. В центре внимания должен находится человек и забота о его здоровье.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума технологий будущего. Российский лидер рассказал, что в ближайшие годы предстоит изменить принципы и подходы, перенастроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник. По словам главы государства, работа всех институтов здравоохранения должна быть нацелена на достижение главной цели — сбережения здоровья граждан, повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

Среди мер, которые предложил российский президент, — повышение выплат работникам сферы здравоохранения в малых городах и сёлах. Причём в городах и населённых пунктах с меньшим населением врачи и медсёстры будут получать надбавки к базовой заработной плате в размере, значительно превышающем выплаты в более населённых городах. Путин поручил правительству завершить работу в кратчайшие сроки, чтобы уже к 1 апреля медработники смогли получить надбавки за март задним числом.

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#работа
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#выплаты
#медработники
#рф
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В Великобритании не боятся эскалации конфликта на Украине
Кэмерон назвал «иллюзорной» эскалацию конфликта из-за поставок оружия Украине
14 февраля 2024, 19:12

Фото: iStock/IR_Stone

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает возможную эскалацию конфликта из-за поставок Украине вооружения странами Запада «иллюзорной» и призвал партнеров дальше продолжать поддерживать Киев. Его слова передает газета Hill.
«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой, предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow», — заявил Кэмерон.

По его словам, руководство России «бряцало оружием», назвав подобные действия «пустой риторикой». Таким образом, министр призвал партнеров продолжать противостоять Москве и продемонстрировать свою силу, как это было в 2022 году, когда было принято общее решение о поддержке Украины.

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#министр
#вооружения
#ракеты
#британия
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Политолог Кузнецов не исключил закрытия Эстонией погранпереходов на границе с РФ
14 февраля 2024, 19:09

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал возможное закрытие Эстонией погранпереходов на границе с РФ, отметив, что такие заявления могут вылиться в реальные действия.
«Пока, как я понимаю, таких жестких мер не планируется предпринимать. Постепенно они просто будут ограничивать доступ при пересечении границы. Но, мы понимаем, что ситуация может еще дальше обостриться и не исключено, что они, как и Финляндия, могут закрыть границу вообще», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кузнецов.

Он высказал мнение о том, что власти Эстонии во многом берут пример в этом вопросе с Финляндии.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику.

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#мнение
#граница
#россия
#эстония
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Сенатор Джабаров счёл Байдена главной угрозой для мира
14 февраля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о том, что президент США Джо Байден представляет опасность для всего мира, поскольку в силу возрастных изменений уже не способен контролировать себя.
«Деменцию Байдена замечают почти все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия», — поделился в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Он выразил надежду на то, что в США есть системы безопасности и контроля, которые, в случае спонтанного решения президента, способны вовремя сработать и обезопасить всех.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов также заявлял, что вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена.

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#сша
#президент
#байден
#политика
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В Берлине отказались признавать просьбу к России об отводе войск от Киева
14 февраля 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Diy13

Кабинет министров ФРГ отказался признать правдой слова президента РФ Владимира Путина о том, российские войска были отведены от Киева в марте 2022 года по просьбе властей Берлина и Парижа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Журналисты попросили подтвердить его информацию о том, что договорённости об отводе войск между Москвой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем якобы не существовало.

«Корректно», — приводит ответ спикера Кабмина Германии РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что в 2022 году во время переговоров в Стамбуле «коллеги из Франции и Германии» обратились к российской стороне с просьбой отвести войска от Киева, для того, чтобы в спокойной обстановке создать условия для окончательного мирного урегулирования. Однако, как только это было сделано, украинские переговорщики сразу же «выбросили на помойку» все договорённости, сказал российский лидер.

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#интервью
#лидер
#рф
#киев
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Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию
Песков: визит Путина в Турцию может состояться до президентских выборов
14 февраля 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского государства Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента России. Об этом Песков сообщил в беседе с Life.ru.
Официальный представитель Кремля отметил, что идет подготовка к визиту. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что поездка состоится «в обозримом будущем».

При этом в Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что надеются на визит президента РФ Владимира Путина сразу после выборов в обоих государствах.

Ранее сообщалось, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Визит российского лидера должен был состояться 12 февраля.

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#турция
#поездки
#выборы
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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву
14 февраля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву, где должен принять участие в антиколониальном форуме. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Сообщается, что борт лидера африканского государства приземлился в одном из столичных аэропортов. В рамках своей поездки Туадера встретится с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Уточняется, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита на данный момент не запланированы.

Напомним, Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе «Единой России». В мероприятии примут участие представители стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

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#переговоры
#президент
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Депутат Госдумы Шеремет призвал премьера Эстонии Каллас покаяться за русофобию
14 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Racide

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет также порекомендовал Каллас наконец подумать о будущем своего государства и прекратить разрушительные политические действия, которые навязывают Штаты. Парламентарий назвал премьер-министра Эстонии представителем «создаваемых по шаблону русофобски настроенных и полностью контролируемых прозападных политиков». По мнению ​Шеремета, ​в основном они ведут себя по-хамски.

Напомним, Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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#россия
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#розыск
#посол
#эстония
#рф
#сша
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«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз
Бывший глава ЕК Юнкер заявил, что Киев вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 5 лет
14 февраля 2024, 17:01

Фото: iStock/artJazz

Украина вряд ли вступит в Европейский союз в ближайшие пять лет, с таким заявлением выступил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью для Neue Zürcher Zeitung.
По его словам, вступление Украины в Европейский союз в ближайшие пять лет маловероятно.

Однако, Юнкер считает вполне реалистичным сближение Киева и ЕС в некоторых сферах политической и экономической деятельности, а также в вопросах обороны.

Бывший глава ЕК подчеркнул, что Украине необходимо «понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены».

В противном случае, заявил Юнкер киевские власти принесут в Европейский союз свои внутренние проблемы, которые нужно разрешить до присоединения к крупным мировым сообществам.

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#евросоюз
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