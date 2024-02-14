На France24 заявили, что не публиковали сообщений о подготовке покушения на Макрона

Фото: РИА Новости/Стрингер
France24 опроверг информацию о публикации сообщений, на которых велась переписка о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, ранее по интернету расползлись слухи о том, что один из крупнейших французских телеканалов опубликовал переписку, в которой обсуждается убийство Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Якобы, французскому президенту стало известно о подготовке покушения, и именно после этого он отменил свою поездку на Украину.
Сообщалось, что Макрона планировали убить, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.
Однако, позже телеканал опроверг информацию о том, что публиковал некие доказательства подготовки убийства президента Франции Киевом.
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Сообщалось, что Макрона планировали убить, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.
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Евгения Парфентьева