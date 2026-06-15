«Истеричный отказ»: эксперт заметил, что в ЕС все чаще звучат слова о диалоге с РФ
Эксперт по соцполитике Якубович: трещина в ЕС становится все более очевидной
Несмотря на жесткий антироссийский курс Брюсселя, экономическая боль начинает разъедать единство Европейского союза. Такое мнение выразил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
Так, за возобновление диалога с Россией выступают Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия, также серьезные подвижки в этом вопросе наблюдаются в Италии, которая сильно нуждается в российских ресурсах. Кроме того, ряд правых и евроскептических партий говорят в своих программах о необходимости восстановления экономических связей с Москвой.
«Истеричный отказ от российских энергоносителей был ключевым, но не единственным фактором ослабления Европы. Гораздо более тревожным сигналом является ее структурная недееспособность и зависимость от глобальной конъюнктуры», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.
Так, на фоне жесткой антироссийской риторики Брюсселя в ЕС растет усталость и появляется понимание «бессмысленности самоубийственной энергетической политики». России стоит использовать сложившиеся разногласия в ЕС и предлагать партнерство на выгодных для себя условиях тем странам, которые готовы к конструктивному диалогу, заключил эксперт.