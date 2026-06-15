15 июня 2026, 16:11

Эксперт по соцполитике Якубович: трещина в ЕС становится все более очевидной

Фото: iStock/Rawf8

Несмотря на жесткий антироссийский курс Брюсселя, экономическая боль начинает разъедать единство Европейского союза. Такое мнение выразил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





Так, за возобновление диалога с Россией выступают Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия, также серьезные подвижки в этом вопросе наблюдаются в Италии, которая сильно нуждается в российских ресурсах. Кроме того, ряд правых и евроскептических партий говорят в своих программах о необходимости восстановления экономических связей с Москвой.





«Истеричный отказ от российских энергоносителей был ключевым, но не единственным фактором ослабления Европы. Гораздо более тревожным сигналом является ее структурная недееспособность и зависимость от глобальной конъюнктуры», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.