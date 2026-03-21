Лавров заявил, что США должны уважать Россию не только за ее ресурсы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США должны выстраивать отношения с Москвой не только исходя из интереса к российским ресурсам, но и на основе уважения к стране.
В эфире программы «Вспомнить все» министр отметил, что американская сторона предлагает сначала урегулировать ситуацию вокруг Украины, а затем обсуждать широкие экономические возможности сотрудничества. При этом, по его словам, параллельно Россию пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков.
Лавров допустил, что в дальнейшем Вашингтон может вновь выступить за взаимодействие с Москвой. Однако, подчеркнул он, если Россия готова реализовывать на своей территории взаимовыгодные проекты и учитывать интересы США, то американская сторона также должна принимать во внимание интересы России.
По словам министра, пока такого подхода со стороны Вашингтона Москва не видит.
Читайте также: