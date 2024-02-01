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Отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» привел к истерике у властей Украины. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Накануне председатель суда Джоан Донохью сообщила, что была отклонена большая часть претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. По итогам заседания, МИД РФ подчеркнуло, что ООН не пошёл на поводу у киевских властей и не стала признавать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями.
При этом он не исключил, что украинские власти могут начать мстить судьям, которые приняли неудобное решение, и начать дискредитировать их.
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«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», - пояснил Рогов РИА Новости.
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Элина Позднякова