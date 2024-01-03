В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

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В свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения.
Сообщение появилось в официальном аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в соцсети X (Twitter).
Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.
С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.
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Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.
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Артем Кузьмин