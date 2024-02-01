Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украины, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.