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Решение Международного суда ООН, который отклонил большинство претензий Украины к России, стало большим провалом Киева в Гааге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила политолог Эльвина Сеитова.
Накануне председатель суда Джоан Донохью сообщила, что была отклонена большая часть претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. По итогам заседания, МИД РФ подчеркнуло, что ООН не пошёл на поводу у киевских властей и не стала признавать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями.
Сеитова подчеркнула, что последние годы Киев склоняется к ведению международной политики в стиле «дипломатического гопничества», продвигая любые инициативы агрессией и спекуляциями. Процесс в Гааге не стал исключением, вылившись в большой провал Украины.
По словам политолога, красной нитью шли обвинения в нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму.
Эксперт добавила, что решение суда является одним из проявлений набирающей силы тенденции по отрезвлению международного сообщества касаемо российско-украинского конфликта.
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Сеитова подчеркнула, что последние годы Киев склоняется к ведению международной политики в стиле «дипломатического гопничества», продвигая любые инициативы агрессией и спекуляциями. Процесс в Гааге не стал исключением, вылившись в большой провал Украины.
Эксперт добавила, что решение суда является одним из проявлений набирающей силы тенденции по отрезвлению международного сообщества касаемо российско-украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова