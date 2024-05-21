«Истерика Зеленского»: раскрыта причина тревоги украинских властей

Фото: сайт Кремля
Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в последнее время делают всё больше заявлений на грани истерики из-за ухудшения положения ВСУ. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — сказал он журналистам.
По его мнению, подобное поведение украинских властей связано с крайне неблагоприятным положением ВСУ на всех направлениях российской спецоперации.
Ранее сообщалось, что Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом, и постоянно кричит на своих генералов.
Читайте также:
Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год
Зеленский открыто солгал западным СМИ
«Спросим за преступления»: Зеленский будет преступником после президенства
Элина Позднякова