Зеленский открыто солгал западным СМИ

Вооруженные силы Украины якобы не совершали атаки по территории РФ западным оружием. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью информагентству Reuters.
«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — утверждает политик.При этом Украина многократно атаковала не только новые российские регионы и Крым, которые считает своей территорией, но и по Белгородской области.
Согласно информации Минобороны Росси, украинские войска применяют для обстрелов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
В конце января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза выявила, что судно поразили американской системой Patriot, а именно — двумя ракетами MIM-104A. В мае российское оборонное ведомство несколько раз сообщало о том, над Белгородом были сбиты французские бомбы HAMMER.
Ранее в ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак