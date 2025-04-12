Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии

Президент США Дональд Трамп развязал торговые войны, чтобы показать, что он является истинным правителем Европы и всего Запада. Об этом заявил научрук АНО «Центр этнических и международных исследований», историк Антон Бредихин. По его мнению, американский лидер решил доказать, что сделает Америку великой снова.