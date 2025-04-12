Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии

Слева направо: Юрий Ушаков и Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Главный российский дипломат Сергей Лавров одобрил определение его «рок-звездой» дипломатии. Глава МИД РФ подчеркнул, что в этой оценке нет ничего плохого.
«Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет», — сказал Лавров.Соответствующий вопрос, вызвавший одобрительный смех аудитории, ему задал ведущий дискуссии на Четвертом дипломатическом форуме в турецкой Анталье, который проходит с 11 по 13 апреля. Тема форума этого года «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».
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