Переговоры с Путиным в Петербурге: зачем на самом деле Стив Уиткофф прилетел в РФ 11 апреля

Стив Уиткофф (Фото: NWCupiphotosthree060378/ legion-media.ru)
11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, там же сейчас находится и российский лидер Владимир Путин. Предполагается, что сегодня между ними состоится уже третья встреча.
Что известно о спецпосланнике Трампа, его мнении о России и Владимире Путине, читайте в материале «Радио 1».
Тем временем Россия не признает легитимность Владимира Зеленского и не желает подписывать с ним какие-либо договоренности, требуя проведения выборов на Украине. Украинские власти согласны на это, однако регулярно заявляют, что это невозможно сделать в условиях военного положения в стране. Также в этом интервью Уиткофф заявил, что Украине не станет членом НАТО.
По данным некоторых СМИ, Путин в срочном порядке ночью отправился в Петербург, куда утром 11 апреля прибыл и Уиткофф. По словам политолога Сергея Маркова, речь между ними пойдёт об Иране и Украине.
«Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию. Его самолёт вылетел из Майами и прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня будет его встреча с Путиным. А завтра Уиткофф встречается в Омане с главой МИД Ирана. Поэтому у Уиткоффа и Путина будут два вопроса: Иран и Украина, конечно», - написал Марков в своем Telegram-канале.
Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Москве 13 марта. Позднее в Кремле уточнили, что глава РФ передал американскому коллеге дополнительные сигналы.
Месяцем ранее спецпосланник Трампа также прилетал в Москву, чтобы вернуть домой освобождённого гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание по делу о контрабанде наркотических веществ.
Получается, что Уиткофф готовит следующие шаги в отношениях между Россией и США. В Москве его готовы принимать, слушать и говорить с ним. Именно через Уиткоффа Путин посылает Вашингтону весьма позитивные сигналы, которые позволяют налаживать дипломатические отношения между странами.
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Русские корни Стива УиткоффаСтив Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Русских корней у него нет. Отец Стива, Мартин Уиткофф, был главой фирмы по производству женской одежды. Мать Лоис Уиткофф занималась дизайном интерьеров и была партнером в компании Unique Hands. У Уиткоффа также есть брат Роберт и сестры Эми и Сьюзан.
Интервью Уиткоффа с Карлсоном22 марта Уикофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В основном там шла речь о ситуации в секторе Газа и обсуждался Ближний Восток в целом, что неудивительно, ведь он является спецпредставителем Трампа именно по Ближнему Востоку. Однако эта должность не помешала ему приехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Самая большая проблема в этом конфликте — это регионы Донбасс, Крым, Луганск и прочие. Они русскоговорящие, там проводились референдумы, где подавляющее большинство населения выразило желание присоединиться к России, это всегда было проблемным вопросом, и никто не хочет об этом говорить, никто не хочет замечать эту проблему. На Украине есть проблемы, могут ли они по конституции признать сдачу этих территорий? Россия де-факто их контролирует», — рассказал спецпредставитель Трампа в интервью Карлсону.Он также обозначил основные вопросы, которые пока остаются нерешаемыми: может ли остальной мир признать, что эти территории российские, и может ли Зеленский выжить политически, если он это признает.
Тем временем Россия не признает легитимность Владимира Зеленского и не желает подписывать с ним какие-либо договоренности, требуя проведения выборов на Украине. Украинские власти согласны на это, однако регулярно заявляют, что это невозможно сделать в условиях военного положения в стране. Также в этом интервью Уиткофф заявил, что Украине не станет членом НАТО.
Фото: iStock/vchal
Переговоры Путина и Уиткоффа11 апреля спецпосланник Трампа прибыл в Россию. В Кремле эту информацию подтвердили, однако официальных заявлений об их встрече не было. По данным источников портала Axios, у Уиткоффа все же запланирована уже третья встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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По данным некоторых СМИ, Путин в срочном порядке ночью отправился в Петербург, куда утром 11 апреля прибыл и Уиткофф. По словам политолога Сергея Маркова, речь между ними пойдёт об Иране и Украине.
«Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию. Его самолёт вылетел из Майами и прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня будет его встреча с Путиным. А завтра Уиткофф встречается в Омане с главой МИД Ирана. Поэтому у Уиткоффа и Путина будут два вопроса: Иран и Украина, конечно», - написал Марков в своем Telegram-канале.
Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Москве 13 марта. Позднее в Кремле уточнили, что глава РФ передал американскому коллеге дополнительные сигналы.
Месяцем ранее спецпосланник Трампа также прилетал в Москву, чтобы вернуть домой освобождённого гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание по делу о контрабанде наркотических веществ.
Зачем Уиткофф прилетел в РоссиюОсновной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС. Такое мнение высказал политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».
«Тот факт, что Уиткофф сделал остановку в России, связан с иранской проблемой. Возможно, будет обсуждаться и Украина, но в центре внимания она вряд ли окажется. Вашингтон сейчас заинтересован, прежде всего, в освобождении заложников ХАМАС, в решении проблемы ядерной программы Ирана. А у России есть отношения и с ХАМАС, и с Ираном, есть сильные позиции на Ближнем Востоке», — объяснил Калачев.Так, вопрос об Украине, вероятнее всего, тоже будет подниматься, но не станет ключевым.
Что Уиткофф думает о России и ПутинеУиткоффа считают самым благожелательным переговорщиком с американской стороны по отношению к России и Путину. Спецпосланник Трампа не скрывает, что ему симпатичен российский лидер, с которым ему удалось наладить позитивный диалог. Иногда даже складывается впечатление, что он занимает российскую позицию, транслируя промежуточные итоги переговоров с РФ.
Получается, что Уиткофф готовит следующие шаги в отношениях между Россией и США. В Москве его готовы принимать, слушать и говорить с ним. Именно через Уиткоффа Путин посылает Вашингтону весьма позитивные сигналы, которые позволяют налаживать дипломатические отношения между странами.
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Элина Позднякова