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Переговоры с Путиным в Петербурге: зачем на самом деле Стив Уиткофф прилетел в РФ 11 апреля

Стив Уиткофф (Фото: NWCupiphotosthree060378/ legion-media.ru)

Стив Уиткофф (Фото: NWCupiphotosthree060378/ legion-media.ru)

11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, там же сейчас находится и российский лидер Владимир Путин. Предполагается, что сегодня между ними состоится уже третья встреча.
Что известно о спецпосланнике Трампа, его мнении о России и Владимире Путине, читайте в материале «Радио 1».

Русские корни Стива Уиткоффа

Стив Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Русских корней у него нет. Отец Стива, Мартин Уиткофф, был главой фирмы по производству женской одежды. Мать Лоис Уиткофф занималась дизайном интерьеров и была партнером в компании Unique Hands. У Уиткоффа также есть брат Роберт и сестры Эми и Сьюзан.

Интервью Уиткоффа с Карлсоном

22 марта Уикофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В основном там шла речь о ситуации в секторе Газа и обсуждался Ближний Восток в целом, что неудивительно, ведь он является спецпредставителем Трампа именно по Ближнему Востоку. Однако эта должность не помешала ему приехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Самая большая проблема в этом конфликте — это регионы Донбасс, Крым, Луганск и прочие. Они русскоговорящие, там проводились референдумы, где подавляющее большинство населения выразило желание присоединиться к России, это всегда было проблемным вопросом, и никто не хочет об этом говорить, никто не хочет замечать эту проблему. На Украине есть проблемы, могут ли они по конституции признать сдачу этих территорий? Россия де-факто их контролирует», — рассказал спецпредставитель Трампа в интервью Карлсону.

Он также обозначил основные вопросы, которые пока остаются нерешаемыми: может ли остальной мир признать, что эти территории российские, и может ли Зеленский выжить политически, если он это признает.

Тем временем Россия не признает легитимность Владимира Зеленского и не желает подписывать с ним какие-либо договоренности, требуя проведения выборов на Украине. Украинские власти согласны на это, однако регулярно заявляют, что это невозможно сделать в условиях военного положения в стране. Также в этом интервью Уиткофф заявил, что Украине не станет членом НАТО.

Фото: iStock/vchal

Переговоры Путина и Уиткоффа

11 апреля спецпосланник Трампа прибыл в Россию. В Кремле эту информацию подтвердили, однако официальных заявлений об их встрече не было. По данным источников портала Axios, у Уиткоффа все же запланирована уже третья встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
По данным некоторых СМИ, Путин в срочном порядке ночью отправился в Петербург, куда утром 11 апреля прибыл и Уиткофф. По словам политолога Сергея Маркова, речь между ними пойдёт об Иране и Украине.

«Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию. Его самолёт вылетел из Майами и прилетел в Санкт-Петербург. Сегодня будет его встреча с Путиным. А завтра Уиткофф встречается в Омане с главой МИД Ирана. Поэтому у Уиткоффа и Путина будут два вопроса: Иран и Украина, конечно», - написал Марков в своем Telegram-канале.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Москве 13 марта. Позднее в Кремле уточнили, что глава РФ передал американскому коллеге дополнительные сигналы.

Месяцем ранее спецпосланник Трампа также прилетал в Москву, чтобы вернуть домой освобождённого гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России наказание по делу о контрабанде наркотических веществ.

Зачем Уиткофф прилетел в Россию

Основной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС. Такое мнение высказал политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».

«Тот факт, что Уиткофф сделал остановку в России, связан с иранской проблемой. Возможно, будет обсуждаться и Украина, но в центре внимания она вряд ли окажется. Вашингтон сейчас заинтересован, прежде всего, в освобождении заложников ХАМАС, в решении проблемы ядерной программы Ирана. А у России есть отношения и с ХАМАС, и с Ираном, есть сильные позиции на Ближнем Востоке», — объяснил Калачев.
Так, вопрос об Украине, вероятнее всего, тоже будет подниматься, но не станет ключевым.

Что Уиткофф думает о России и Путине

Уиткоффа считают самым благожелательным переговорщиком с американской стороны по отношению к России и Путину. Спецпосланник Трампа не скрывает, что ему симпатичен российский лидер, с которым ему удалось наладить позитивный диалог. Иногда даже складывается впечатление, что он занимает российскую позицию, транслируя промежуточные итоги переговоров с РФ.

Получается, что Уиткофф готовит следующие шаги в отношениях между Россией и США. В Москве его готовы принимать, слушать и говорить с ним. Именно через Уиткоффа Путин посылает Вашингтону весьма позитивные сигналы, которые позволяют налаживать дипломатические отношения между странами.

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Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию
Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Россию
11 апреля 2025, 11:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действительно прибыл в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал Песков.

Он также отметил, что, если в графике российского лидера Владимира Путина появится встреча с Уиткоффом, об этом сообщат журналистам.

По словам Пескова, переговоры между США и Украиной развиваются стремительно и необходимо отслеживать те вопросы, которые касаются России.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф вылетел в Россию, а на 11 апреля у него запланирована встреча с Путиным.

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Спецпосланник Трампа может встретиться с Путиным уже 11 апреля
Axios: Уиткофф направляется в РФ на встречу с Путиным
11 апреля 2025, 10:54

Фото: iStock/vchal

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Россию, где на 11 апреля запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что это будет уже третья встреча Путина и Уиткоффа. Также в сообщении говорится, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против Москвы, если в вопросе урегулирования конфликта на Украине не будет достигнут значительный прогресс.

Данные сервиса Flightradar24 указывают на то, что самолёт со спецпосланником Трампа вылетел из города Форт-Лодердейл и уже приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

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Трамп: Маск мне не нужен, но он мне нравится
11 апреля 2025, 06:06

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, но он ему нравится. Об этом американский лидер сказал на выступлении, которое транслировалось телеканалом Fox News.
«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп.

Помимо этого президент сказал, что заплатил кучу денег за автомобиль Tesla, которая разработана компанией Маска. Машину Трамп дает своей команде, чтобы те покатались на ней вокруг офиса.

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X удалила аккаунт представителя армии хуситов на миллион подписчиков
РИА Новости: X удалила аккаунт представителя армии хуситов на 1 млн подписчиков
11 апреля 2025, 05:05

Фото: iStock/scyther5

В соцсети X был удален аккаунт представителя армии хуситов Яхьи Сариа, на которого были подписаны свыше одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети», — пишет соцсеть при попытке попасть на страницу.

Яхьи Сариа является представителем движения хуситов «Ансар Алла», правящего на севере Йемена. Он каждый день выкладывал информацию об операциях, которые проводились против американских кораблей, целей в Израиле и судов страны в Красном море. «Ансар Алла» была внесена в перечень террористических организаций после второго избрания Дональда Трампа на пост президента США.

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#страны
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Джорджеску: в НАТО хотят начать третью мировую войну из Румынии
11 апреля 2025, 02:59

Фото: iStock/rarrarorro

По словам политика Кэлина Джорджеску, в НАТО планируют начать третью мировую войну с территории Румынии. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал Джорджеску.

Политик отметил, что данный конфликт не входит в интересы Румынии, но страну оставят без выбора. Все из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО. Румыния имеет самую большую границу с Украиной, протяженностью в 380 миль (примерно 611 км). К тому же страна позволит альянсу получить доступ к Черному морю и господству на Балканах.

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