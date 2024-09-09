Источник в Анкаре рассказал о возможных местах проведения второй конференции по Украине

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца к покаянию перед Россией и ее населением за разжигание конфликта на Украине и поставку Киеву оружия, передает РИА Новости.