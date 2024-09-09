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Осведомлённый дипломатический источник в Анкаре заявил, что точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено. Об этом информирует ТАСС.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни упомянул Саудовскую Аравию как потенциальное место для проведения следующей конференции по Украине.
Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия Российской Федерации является абсолютно нелогичным и бесперспективным.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров. По его словам, прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.
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«Нет, не определено. Это один из вариантов», — сообщил он.
Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия Российской Федерации является абсолютно нелогичным и бесперспективным.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров. По его словам, прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.
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Дарья Осипова