Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — рассказал он.
По его словам, если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным. Помимо этого, он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Читайте также:
Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ
Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине
Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16
Дарья Осипова