ТАСС: Избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко опасается возмездия

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Украинский военнопленный Панченко, который совершал насилие над мирными жителями и солдатами-срочниками в Суджанском районе Курской области, обратился с просьбой о прощении к их родным и близким. Он опасается последствий за свои преступные действия. Об этом информирует ТАСС.
«Мне страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал», — сказал он.
Панченко добавил, что дома его ждут родители и младший брат.
В середине августа спецназ «Ахмата» уничтожил две группы украинских военных в Суджанском районе. Панченко оказался одним из немногих выживших, кто смог сдаться в плен. На экшн-камерах боевиков были обнаружены записи, на которых видно, как Панченко наносит удары прикладом по голове мирным жителям, пытаясь заставить их забраться в кузов грузовика.
Ранее сообщалось, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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