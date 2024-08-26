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Осведомлённый дипломатический источник в Анкаре заявил, что дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны. Об этом информирует РИА Новости.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев осуществляет переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией по поводу проведения второго саммита, посвященного Украине.
По его словам, Турция не раз озвучивала свою позицию по переговорам на высшем уровне.
Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия России является абсолютно нелогичным и бесперспективным.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Пока нет точных данных о дате и месте переговоров. Всё на стадии обсуждений», — отметил собеседник агентства.
По его словам, Турция не раз озвучивала свою позицию по переговорам на высшем уровне.
Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия России является абсолютно нелогичным и бесперспективным.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова