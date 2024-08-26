Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По словам Алаудинова, на данном участке фронта российские военные продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно. По его словам, пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и других подразделений ВС России, взаимодействуя между собой.
Ранее командир сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения.
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По словам Алаудинова, на данном участке фронта российские военные продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно. По его словам, пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и других подразделений ВС России, взаимодействуя между собой.
«Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — прокомментировал Алаудинов.
Ранее командир сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения.
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Дарья Осипова