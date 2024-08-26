Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления перед индийскими журналистами назвал атаку ВСУ на Курскую область частью военно-дипломатической и военно-политической операции. По его словам, вторжение на российскую территорию — это якобы попытка заставить Россию быть готовой к справедливому миру.