Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом

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Наемник расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости.
Она сообщила, что ее мама и сестра покинули село раньше. Некоторое время девушка жила в подвале. По ее словам, как-то раз она увидела двух украинцев и одного наемника, который не говорил по-русски.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
До этого в Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.
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«Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — сказала беженка.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
До этого в Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.
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Дарья Осипова