Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Фото: istock/Zeferli
Россия вновь подверглась атакам украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны России, ночью было сбито девять БПЛА в Саратовской области, три — в Курской области, по два — в Белгородской, Брянской и Тульской областях, а также по одному — в Орловской и Рязанской областях. В период с 06:00 до 06:30 мск были уничтожены два украинских БПЛА над Брянской и Ярославской областями.
Для Украины сегодняшний день стал настоящим кошмаром, так как российские военные беспилотниками и ракетами наносят ответные удары по десяткам объектов Вооруженных сил Украины по всей стране. Подробнее о том, что сейчас происходит на Украине читайте в материале «Радио 1».
Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Основная цель — энергетическая инфраструктура. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в различных городах, включая Киев, Одессу, Хмельницкий и Харьков. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер подтвердил информацию о взрывах в городе.
Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города.
Помимо этого, он рассказал, что в Николаевской области произошел мощный взрыв в районе одной из крупнейших подстанций. После удара поступили сообщения о перебоях с электричеством в нескольких районах области.
По словам координатора, в Ивано-Франковске произошел удар по ангару, где находилась недавно доставленная техника. Сообщается, что в этом районе могли быть скрыты два F-16. Подробности станут известны позже.
Помимо этого, Армия России нанесла удар по месту размещения подразделений ВСУ в Полтаве.
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Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Основная цель — энергетическая инфраструктура. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Где звучат взрывыНа фоне воздушной тревоги в Кропивницком (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Помимо этого, они были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской области и Львовской.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в различных городах, включая Киев, Одессу, Хмельницкий и Харьков. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер подтвердил информацию о взрывах в городе.
Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
Подполье сообщило, что в Киеве прогремели около десятка взрывов
«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города.
Наносятся удары по городу Стрий во Львовской областиКоординатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удары были нанесены по городу Стрий в Львовской области, один из которых вызвал мощную детонацию, после чего в этом районе пропало электричество.
Удар в направлении полигона в Тернопольской областиПо словам Лебедева, российские военные нанесли удар в сторону полигона в Тернопольской области, в результате чего ощущалась мощная взрывная волна.
Помимо этого, он рассказал, что в Николаевской области произошел мощный взрыв в районе одной из крупнейших подстанций. После удара поступили сообщения о перебоях с электричеством в нескольких районах области.
Фото: istock/Oleksiy Samsonov
Почти весь Ивано-Франковск остался без светаПочти весь Ивано-Франковск на Украине остался без электричества, а часть города перекрыта военными. По данным источников сопротивления, произошло попадание в резервуары с горюче-смазочными материалами, из которых поднимается черный дым.
По словам координатора, в Ивано-Франковске произошел удар по ангару, где находилась недавно доставленная техника. Сообщается, что в этом районе могли быть скрыты два F-16. Подробности станут известны позже.
Уничтожены украинские боевики в Волыни
«В Волыни по бандеровцам прилетело», — сообщил подпольщик Лебедев.
Помимо этого, Армия России нанесла удар по месту размещения подразделений ВСУ в Полтаве.
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Дарья Осипова