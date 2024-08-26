Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Пять мощных взрыва прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны. Об этом сообщили в ТАСС.

«Жители Киева рассказали, что в их квартирах на несколько секунд погас свет из-за мощных взрывов, которые они слышали со стороны аэропорта Жуляны.Позже очевидцы сообщили о новых взрывах в районе аэропорта. Один из них рассказал, что слышал три очень мощных взрыва, а ещё один — что взрыв был чуть дальше», - сообщили в издании.





Также один из жителей сообщил, что в Киевской области также произошли взрывы, и его родственники говорят о как минимум пяти таких случаях.





26 августа стало известно, что на территории Украины ведётся массированная ракетная атака. В настоящее время в Винницкой области, Кропивницком (Кировоградская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область) слышны взрывы. Также поступают сообщения о ракетах, направляющихся в сторону Киевской и Черниговской областей.





Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством и водоснабжением в Киеве.





В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.